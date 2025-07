Non lasciare il caricabatterie del telefono attaccato alla presa: il rischio è enorme

Tutti lo avremo fatto almeno una volta. Presi magari dalla fretta, stacchiamo il telefono dal caricabatterie e usciamo di casa lasciando il piccolo trasformatore attaccato alla presa. Un’abitudine che può sembrare del tutto innocua. Ma questo gesto che compiamo quotidianamente, senza pensarci troppo, può nascondere delle insidie.

Lasciare il caricabatterie del cellulare attaccato alla presa anche quando non è in uso è un’abitudine comune ma molto sottovalutata. Dietro a questa banale negligenza possono celarsi rischi concreti che ci riguardano da molto vicino. Diversi esperti mettono in guardia contro questa cattiva abitudine e invitano a prestare attenzione anche ai piccoli gesti quotidiani.

Una semplice accortezza come staccare il caricabatterie dopo l’utilizzo può fare una grande differenza. Insomma, è una buona abitudine da adottare, semplice e alla portata di tutti che può evitarci inconvenienti spiacevoli. Fare attenzione a questi piccoli gesti quotidiani equivale a prendersi cura della propria casa.

Cosa si rischia a lasciare il caricabatterie del telefono attaccato alla presa

Il caricabatterie consuma energia anche se non non è collegato al telefono. Si tratta del cosiddetto fenomeno del «consumo fantasma». I moderni caricabatterie consumano corrente elettrica anche a vuoto. Stiamo parlando di pochi watt, naturalmente. Ma che moltiplicati per 365 giorni all’anno cominciano ad assumere un altro significato.

Questa distrazione in sostanza ha un costo. Il consumo di un caricabatterie lasciato sempre nella presa corrisponde a 0,1-0,5 watt all’ora. Non molto, ma se calcoliamo che in un anno diventano circa 44 kWh arriviamo a circa uno o due euro per ogni caricabatterie. Se teniamo conto che una famiglia media ha almeno cinque o sei caricabatterie il costo tocca i 10-12 euro annuali.

I caricabatterie del cellulare sono poi soltanto una parte del problema. Le nostre case infatti ospitano molti altri dispositivi che consumano energia anche quando sono spenti. Pensiamo ai modem e router, alla tv, agli alimentatori dei pc portatili, al computer fisso. Ma anche al decoder della televisione (quando non è integrato funziona come un elettrodomestico a parte) o al forno a microonde.

Se sommiamo tutti questi consumi fantasma possiamo arrivare rapidamente al 10% della bolletta elettrica totale. Nel complesso il costo del consumo fantasma può giungere a circa 50-80 euro annuali e arriva facilmente a sfiorare i 100 euro quando più apparecchi sono collegati contemporaneamente. Faremo bene dunque a staccare il caricabatterie dopo l’uso, al limite impostando dei promemoria per ricordarci di farlo. Una buona idea è quella di usare le ciabatte con l’interruttore per collegare i caricabatterie. Con un singolo clic potremo spegnere tutto.