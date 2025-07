Ruggito Juve, il colpo a effetto arriva dal Barcellona: 40 milioni

L’inizio dell’avventura alla Juventus di Damien Comolli è stato tutt’altro che semplice. Il direttore generale bianconero è al lavoro col resto della società per arrivare quanto più preparati possibile all’inizio della prossima stagione.

In questi giorni la truppa di Tudor si è ritrovata per le prime sessioni di lavoro dopo il Mondiale per Club salutato agli ottavi di finale il mese scorso. La Juventus ha quindi tanta voglia di rivalsa e soprattutto l’esigenza di alzare l’asticella del rendimento e degli obiettivi sin da subito. Qui subentrerà il lavoro dell’allenatore croato, al quale è stata data la chance di guidare la squadra anche per la prossima annata dopo averla traghettata all’obiettivo Champions nei mesi scorsi.

Servirà però anche l’aiuto della società che dovrà iniziare ad accelerare in sede di calciomercato, lì dove i movimenti per ora sono stati pochi e limitati sia in entrata che in uscita. Per ora pochissime novità in casa Juventus, dove alcune pedine bloccano determinate operazioni.

In attacco il focus come al solito è sulla cessione di Vlahovic, mentre in mediana tiene banco lo spinoso caso legato a Douglas Luiz che ha disertato il primo giorno di ritiro, presentandosi poi nella giornata di ieri. Le polemiche sul comportamento del brasiliano non mancano, così come le voci su un futuro lontano da Torino, che con una buona operazione in uscita sbloccherebbe potenzialmente l’arrivo di altri centrocampisti.

L’obiettivo al momento potrebbe essere Hjulmand dello Sporting, ma occhio a potenziali sorprese.

Calciomercato Juventus, mirino in casa Barcellona: piace il jolly Casadò

Una pista inaspettata per il centrocampo della Juventus potrebbe prendere quota dalla Spagna, lì dove un jolly del Barcellona potrebbe essere finito in lista di sbarco.

Stando a quanto evidenziato da ‘ElNacional.cat’ anche la società bianconera sarebbe nel novero delle pretendenti per Marc Casadò, polivalente centrocampista del Barça che si starebbe guardando intorno alla luce della folta concorrenza.

Il ragazzo vorrebbe trovare maggiore spazio, e in Catalogna le cose si complicano come evidenziato dallo stesso portale che scrive di come il classe 2003 abbia già “un piede e mezzo fuori dal Barcellona“.

Al netto di una continuità finora mancata, il valore di Casadò resta importante, così come la valutazione che ne fanno i catalani di almeno 40 milioni di euro. La stessa fonte sottolinea quindi, come al netto della mancanza di trattative avviate, oltre alla Juventus il calciatore iberico piaccia anche a Chelsea, Liverpool, United, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid.