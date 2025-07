Ventilatore a pale? Non serve smontarlo per pulirlo: fai così e ci vorranno solo 2 minuti

Quando il caldo si fa sentire, per cercare di mantenere gli ambienti più freschi e confortevoli si andranno ad usare i più comuni dispositivi per cercare di abbassare la temperatura in casa. C’è chi preferisce usare i condizionatori, che permettono un risultato immediato e che si sente di più e chi invece, per diversi motivi preferirà usare i ventilatori. In quest’ultimo caso, si potrà optare o per i classici a piantana oppure per i ventilatori a pale (o da soffitto).

Ovviamente, affinché si possano sfruttare al massimo e si possa sentire realmente il ‘fresco’ è importante che i ventilatori vengano puliti periodicamente. Infatti, anche se in apparenza possono sembrare puliti, basterà osservarli più attentamente per rendersi conto di quanto sporco e polvere sia accumulata tra le pale. Quindi, per evitare anche problemi respiratori, provocati dagli acari, sarà necessario che siano tenuti sempre in ottimo stato.

Ventilatore a pale, il metodo per pulirli in pochi minuti e senza fatica

Per quanto possa sembrare un compito noioso, la pulizia dei ventilatori è quindi fondamentale. Tuttavia, se per quanto riguarda i classici modelli ci vorrà davvero poco per riuscire ad eliminare tutto lo sporco, la situazione diventata complicata quando ad essere puliti saranno i ventilatori da soffitto. La loro posizione infatti, non li rende facilmente accessibili e spesso si farà davvero fatica per poterci arrivare.

L’altezza e la difficoltà ad arrivarci sono i due fattori principali per cui i ventilatori a pale non vengono puliti spesso. Tuttavia, non si possono lasciare sporchi per molto tempo altrimenti, non solo non renderanno al massimo, ma potranno anche rappresentare un pericolo per la salute. Come fare allora per riuscire ad eliminare lo sporco senza fare salti mortali? La risposta è davvero semplicissima, basterà una scopa con manico telescopico, un panno cattura polvere e un mix sgrassante preparato con acqua e aceto.

Il procedimento è velocissimo, si dovrà immergere il panno nella soluzione, legarlo all’estremità della scopa e passarlo su una pala alla volta. In questo modo lo sporco andrà subito via e il ventilatore sarà pulito in pochissimi secondi. Se invece si vuole agire diversamente, si prenderà uno scaletto e di una federa vecchia di cotone. Una volta raggiunto il ventilatore, si andrà a vaporizzare la stessa miscela di prima su ogni pala, si chiuderà un elemento alla volta con la federa e si farà scorrere per catturare lo sporco. Ed ecco che in entrambi i modi, il ventilatore sarà nuovamente pulito.