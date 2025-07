Come rigenerare la pelle dall’interno: il segreto di benessere perfetto in estate

Prendersi cura della pelle è importante per diversi motivi, sia di salute che estetici. Prima di tutto, la pelle è la prima barriera difensiva del corpo contro batteri, virus e sostanze chimiche nocive, radiazioni solari (UV) e inquinamento e agenti atmosferici (freddo, vento, smog). Quindi, più sarà in perfetta ‘salute’ e più riuscirà ad agire in modo adeguato. Inoltre, più la pelle sarà curata e più si riduce il rischio di acne, irritazioni, eczemi o infezioni e guarisce più facilmente da piccoli tagli o infiammazioni.

Ma non è ancora tutto, perché più la pelle sarà tenuta bene e più ovviamente si avrà un aspetto giovane e curato, riducendo così drasticamente anche i segni del tempo. Insomma, dedicarsi anche pochi minuti al giorno alla cura della pelle ed in particolare di quella del viso, può avere numerosi vantaggi.

Per rigenerare la pelle dall’interno ecco il rimedio naturale da provare

Se fino ad ora abbiamo sempre creduto che usare sieri, creme e maschere fosse l’unico modo possibile per prendersi cura della propria pelle, in realtà abbiamo sempre sbagliato tutto. Ciò che abbiamo sempre ignorato infatti, che il rimedio migliore agisce direttamente dall’interno del corpo e altro non sono che dei succhi funzionali.

I succhi funzionali sono bevande a base di frutta, verdura o altri ingredienti naturali arricchite con sostanze che apportano benefici specifici alla salute. Non si limitano a dissetare o nutrire: hanno una funzione aggiuntiva legata al benessere dell’organismo e in questo caso si prendono cura della nostra pelle. Contengono vitamine, minerali, antiossidanti o principi attivi naturali e spesso sono senza zuccheri aggiunti, senza coloranti o con ingredienti biologici.

Ma quali sono quelli da preparare per prendersi cura della propria pelle? Per combatte i radicali liberi, rallenta l’invecchiamento cutaneo, migliora la luminosità si potrà optare per un succo di melograno, ricco di polifenoli, vitamina C, antiossidanti. C’è poi il succo di carota, ricco di beta-carotene, che stimola il rinnovamento cellulare, protegge dai danni solari, dona colorito sano. Se invece vogliamo cercare un effetto idratante, lenitivo, anti-infiammatorio non dobbiamo fare altro che preparare del succo di aloe vera. Anche il succo di mirtillo è perfetto per la pelle, in quanto protegge capillari e microcircolo, utile per la pelle sensibile o soggetta a rossori. Insomma, agire dall’interno permette di ottenere ottimi risultati sin da subito.