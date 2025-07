Se nel 2026 ti trasferisci in questa regione ricevi diversi incentivi: conviene farlo davvero

In Portogallo esiste il cosiddetto regime dei “residenti non abituali” pensato per attirare facoltosi pensionati e qualificati professionisti stranieri, oltre che investitori, con la concessione di vantaggi fiscali e di una tassazione agevolata per un periodo di dieci anni. Introdotto nel 2009, il modello dei residenti non abituali funziona in maniera abbastanza semplice.

Uno degli aspetti più interessanti riguardava la tassazione dei redditi da lavoro ad alto valore aggiunto, tassati a un’aliquota fissa del 20%. Invece i redditi percepiti all’estero (pensioni, dividendi o interessi) potevano essere del tutto o in parte esentati, a seconda delle convenzioni fiscali internazionali.

Questo modello è stato coronato da un grande successo. È riuscito a richiamare migliaia di nuovi residenti – specialmente pensionati europei – con ricadute positive sul mercato immobiliare e sull’economia locale. Non sono mancati però gli effetti negativi: rincari dei prezzi delle case, pressione sui servizi pubblici, malcontento tra la popolazione. Tanto è vero che il governo del Portogallo ne ha gradualmente ridotto i benefici, eliminandone alcune parti nel 2024. Una regione italiana ha deciso di prendere ispirazione dal regime portoghese dei residenti non abituali.

Questa regione offre incentivi a chi si trasferisce

Si tratta della Sicilia, regione a statuto speciale che, sulla scia dell’esempio portoghese, ha introdotto agevolazioni fiscali per attirare nuovi residenti, imprese e investitori. La regione siciliana lo scorso 15 luglio ha approvato un decreto legislativo che le permette di modulare tributi locali (IRPEF, IRAP e addizionali) fino ad azzerarli in alcuni casi.

L’idea siciliana è quella di non ripetere gli stessi errori del Portogallo cercando di bilanciare tra la sostenibilità sociale e i vantaggi economici. Il nuovo regime fiscale si basa su un pacchetto di agevolazioni mirate che comprende una serie di esenzioni, deduzioni e detrazioni sui tributi locali, ma anche compensazioni fiscali da gestire in sinergia con l’Agenzia delle Entrate.

Sono previsti anche sconti per gli acquirenti di un immobile che trasferiscono la loro residenza in Sicilia, incentivi per imprese aziende e start‑up che aprono o spostano la loro sede operativa in Sicilia. Infine, la regione riconosce agevolazioni ai pensionati stranieri. Uno studio dell’Università di Palermo stima che il piano potrebbe produrre 8 miliardi di investimenti privati nei primi cinque anni e oltre 45 mila nuovi posti di lavoro.

Insomma, un grande slancio per la Sicilia, che da decenni cerca di rilanciarsi sul piano economico. Non mancano i dubbi su questa decisione. Senza un grande investimento nei servizi pubblici (sanità, scuola e trasporti in primis) c’è il rischio concreto che la Sicilia attiri capitali e nuovi residenti senza però offrire le condizioni per una vita di qualità.