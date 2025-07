In soli due minuti il parquet torna pulito e senza polvere: il trucco che cambia la vita

È questo il metodo perfetto per pulire il parquet ed eliminare tutta la polvere senza alcuna fatica: in poche mosse il pavimento tornerà a brillare.

Il parquet è un tipo di pavimento realizzato con legno o materiali che imitano il legno, composto da listoni, listelli o doghe, disposte secondo diversi schemi geometrici, come a spina di pesce, a correre, a mosaico, ecc. Tradizionalmente è in legno massello, ma oggi esistono anche parquet prefiniti e laminati, più economici e facili da posare. Grazie alla usa capacitò di conferire calore ed eleganza agli ambienti, resta ancora uno dei materiali più utilizzato per il pavimento di casa.

Un’altra caratteristica che rende speciale il parquet è che è caldo al tatto e ha buone proprietà isolanti. Tuttavia, richiede attenzione per evitare graffi, macchie o umidità eccessiva, ma i modelli moderni sono spesso trattati per essere più resistenti, anche se bisognerà prestare sempre le dovute attenzioni per evitare che si possa rovinare facilmente.

Il trucco perfetto per avere un parquet pulito e senza polvere: poche mosse e torna lucido

Per avere un parquet che sia sempre in ottimo stato, ciò a cui si dovrà fare particolarmente attenzione è anche il modo in cui si andrà a pulire. Prodotti troppo aggressivi, infatti, possono lasciare dei segni che non andranno più via. Inoltre, anche la polvere che si accumula tra le sue giunture rischia di rovinare il suo aspetto, ecco perché sarà importante rimuoverla del tutto.

Rimuovere la polvere dal parquet è fondamentale per mantenerlo in buono stato, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Questa, infatti, contiene micro-particelle abrasive (come sabbia o sporco fine) che, se calpestate, possono graffiare la superficie del parquet, soprattutto se è lucido o con finitura delicata. Inoltre, un parquet impolverato appare spento e opaco. Rimuovere regolarmente la polvere aiuta a preservarne la brillantezza e la bellezza naturale del legno. Come fare allora per tenerlo pulito senza rischiare di rovinarlo?

Il procedimento è davvero facilissimo e basterà un semplice spazzolino con setole morbide e un phon. La prima cosa da fare è azione il phon con getto freddo e indirizzarlo nei punti in cui si è accumulata la polvere, questo passaggio aiuterò a rimuovere lo sporco superficiale. Dopodiché si passerà lo spazzolino per agire più in profondità e infine si andrà ad aspirare il tutto. Una volta fatto questo, si potrà procedere al classico lavaggio ed ecco che il parquet sarà perfettamente pulito e senza polvere.