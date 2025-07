Dazi USA, ecco la lista completa dei prodotti che da oggi pagheremo di più: pessima notizia

Alla fine sono arrivati. La politica dei dazi voluta da Donald Trump è passata dalla fase degli annunci a quella dei fatti. Dal 1° agosto partiranno i dazi incrociati tra Stati Uniti e Unione Europea, frutto della volontà del presidente americano di imporre un dazio fisso del 15% su un lungo elenco di prodotti europei.

Stavolta si fa sul serio. «La scadenza del primo agosto è la scadenza del primo agosto: è ferma e non sarà prorogata. Un gran giorno per l’America!», ha dichiarato Trump. La risposta del vecchio continente non si è fatta attendere. L‘Unione Europea infatti ha adottato una serie di misure speculari a quelle decise oltreoceano.

Sono state colpite diverse merci americane importate in Europa. L’esito finale sarà, inevitabilmente, un’escalation commerciale destinata a tradursi in aumenti di prezzo anche nel nostro Paese. Già adesso alcuni prodotti made in Usa stanno subendo rincari. Di conseguenza diventeranno meno accessibili per i consumatori italiani. Ecco quali prodotti pagheremo di più.

Dazi Usa, i prodotti che dovremo pagare di più

Tra i prodotti d’importazione Usa che costeranno più cari troviamo prima di tutto i distillati come bourbon e whiskey, penalizzati dai rincari del 15% che li renderanno meno competitivi in Europa. Stesso discorso per il burro di arachidi, anche lui soggetto alle nuove tariffe come la carne bovina d’importazione, specialmente i tagli pregiati come l’angus.

Macellerie gourmet e ristoranti dovranno scegliere tra la riduzione degli acquisti e l’aumento dei prezzi. Ci saranno conseguenze anche per il mondo della moda e del tech. Colpiti dai dazi anche capi e sneakers di marchi americani, in particolare le collezioni di fascia alta o le edizioni limitate. Potrebbero diventare più costosi anche alcune componenti hi-tech come i pezzi di ricambio provenienti dagli Usa o i chip.

Anche se l’Italia non è il primo partner commerciale europeo degli Stati Uniti, rimane uno dei Paesi che sentirà maggiormente il peso dei dazi. Questo a causa della crescente diffusione dei prodotti americani nei supermercati di casa nostra (dai distillati agli snack fino ai cereali) e della presenza di negozi specializzati nell’importazione di prodotti statunitensi.

Nel Nord Italia esiste poi tutta un’area molto ricettiva per prodotti di nicchia americani così come per il whiskey e il bourbon. Questo vuol dire che le attività locali, già costrette a fare i conti con altri aumenti, avranno a che fare con margini ridotti di guadagno o dovranno scaricare i costi sulla clientela aumentando i prezzi. Insomma, una pessima notizia per tutti.