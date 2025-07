Tutto ribaltato al Milan: crociato ko prima dell’inizio della stagione

Un bruttissimo infortunio al ginocchio ribalta le strategie di mercato in questa pre season. Al Milan cambiano le cose

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri è al lavoro sul campo per arrivare nelle migliori condizioni possibili agli albori della prossima stagione. L’inizio ufficiale delle ostilità si avvicina e i rossoneri puntano a tornare competitivi su livelli importanti dopo un’annata passata sottotraccia.

Ci sarà ancora tanto da lavorare per l’allenatore toscano che dovrà alzare ulteriormente l’asticella di un gruppo che tra nuovi innesti e qualche conferma importante sta provando a costruire un’identità interessante. La strada è lunga e passa inevitabilmente anche dal mercato, che ha già portato in dote qualche nuovo acquisto, ma dovrà ancora puntellare l’organico a disposizione di Allegri che si guarda anche da eventuali infortuni.

In questa fase delicatissima di preparazione è infatti importante restare integri ed evitare brutti ko che rischiano di condizionare persino le strategie di mercato. Lo sa bene l’Atalanta di Juric che proprio in questi giorni ha perso una pedina a causa di un grosso problema di natura fisica.

I nerazzurri bergamaschi hanno dovuto registrare il brutto infortunio occorso a Mitchell Bakker nei giorni scorsi che rischia di stravolgere anche il lavoro in entrata.

Sul sito della Dea si apprende da un comunicato che “Mitchel Bakker è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore con sutura meniscale esterna. L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”.

Cambia il mercato del Milan: l’Atalanta bussa alla porta per Saelemaekers

Gli infortuni in questa fase della pre season possono pesare il doppio visto l’inizio della stagione ormai prossimo nel mese di agosto ed un mercato che dovrà eventualmente venire in soccorso.

Visto il lungo stop l’Atalanta potrebbe quindi tornare in sede di campagna acquisti ponendo il mirino proprio in casa Milan, lì dove c’è un jolly che potrebbe fare gola a Juric.

I bergamaschi, visto l’infortunio di Bakker, potrebbero mettere gli occhi su Alexis Saelemaekers, polivalente laterale rientrato in rossonero dopo un ottimo prestito alla Roma. In giallorosso ha collezionato gol, assist e continuità, e lo stesso Allegri sta provando a valorizzarlo in questo precampionato.

La sua duttilità con la capacità di giocare a diverse altezze e su entrambe le fasce, attira l’attenzione della truppa di Juric che potrebbe fare un tentativo. Sarà però complicato convincere i rossoneri visto che per Allegri si tratta di un jolly ritrovato che potrebbe essere importante nelle rotazioni.