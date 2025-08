Capolavoro Comolli: la Juve prende un campione del mondo a zero

È il momento di alzare i giri del motore per la Juventus, che anche in sede di calciomercato dovrà iniziare a portare a casa risultati in vista dell’inizio della stagione.

Igor Tudor intanto lavora sul materiale umano a disposizione in attesa che la rosa venga completata con i colpi richiesti. A fare il punto della situazione nelle scorse ore ci ha pensato il dg Comolli che ha snocciolato alcuni temi, tra cui il solito Dusan Vlahovic: “Abbiamo avuto un colloquio molto positivo negli Stati Uniti, siamo arrivati alla conclusione che se ci sarà un’ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione”.

Su Kolo Muani “vuole tornare e c’è un dialogo aperto con il Paris Saint-Germain, con cui i rapporti sono ottimi”, mentre ci sarà ancora da lavorare su Weah-Marsiglia. Tra i ruoli da potenziare anche le ali, con Sancho nel mirino, così come gli esterni di difesa in merito al quale potrebbe esserci una novità.

Spunta infatti dall’elenco dei calciatori attualmente svincolati un nome intrigante e che potrebbe proprio fare al caso di Tudor. La Juventus ha infatti tra le priorità quella di inserire nel roster un altro terzino sinistro, anche per consentire a Cambiaso di esprimersi su entrambe le fasce a seconda delle necessità.

Calciomercato Juventus, Tagliafico idea a parametro zero: spunta il campione del Mondo

A destra la Juve ha preso Joao Mario nell’ambito dell’operazione Alberto Costa col Porto, mentre sulla fascia sinistra un parametro zero campione del Mondo potrebbe rappresentare la soluzione giusta.

Tra i nomi appetibili sia per valore che dal punto di vista economico c’è anche Nicolas Tagliafico, argentino ex Lione e Ajax che ha visto scadere il proprio contratto con l’OL proprio a fine giugno.

Il classe ’92 si è allenato in quel di Amsterdam in questo periodo ed è segnalato in buona forma, rivelandosi dunque un profilo appetibile per molte. In carriera il mancino albiceleste ha messo a referto 169 presenze condite da 16 gol con l’Ajax, 102 apparizioni e 9 reti con il Lione, 111 partite e 2 gol con l’Independiente, il tutto senza dimenticare anche le esperienza con Banfield e Real Murcia, oltre alla nazionale argentina con cui ha vinto un Mondiale nel 2022.

A costo zero rappresenterebbe un ottimo colpo di esperienza per la Juventus, che dovrà fare però i conti anche con lo stesso Lione, suo ultimo club che in questi giorni sarebbe tornato all’assalto per provare a rimetterlo sotto contratto.