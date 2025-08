Mai posizionare il frigorifero in questo punto della cucina: se lo fai, le bollette sono più alte

Occhio a dove si posiziona il frigorifero in cucina, in questo punto non andrebbe mai messo: consuma di più e di conseguenza le bollette sono più alte.

Con il rincaro delle bollette di questi ultimi anni, sono state tantissime le abitudini che abbiamo dovuto modificare in casa. L’utilizzo degli elettrodomestici non indispensabili è stato ridotto all’osso, cercando di usarli solo se strettamente necessario. Poi ci sono quelli, che per ovvi motivi non necessitano di corrente H24 e in questo caso, per cercare di minimizzare i costi, saranno diverse le accortezze che si dovranno tenere.

Uno fra gli elettrodomestici che necessita di essere inserito tutto il giorno in corrente è proprio il frigorifero, che, grazie alle sue funzioni, ci permette di mantenere cibi freschi per molto più tempo del normale, senza alterare qualità, sapore e nutrienti, stesso discorso anche per le bibite. Ovviamente, anche in questo caso sarà importante fare attenzione ad alcuni dettagli per evitare bollette salate.

Mai mettere in questo punto il frigorifero: ecco perché le bollette sono sempre alte

Uno dei primi aspetti più importanti per avere un frigorifero che consumi il necessario, è eseguire una pulizia e una manutenzione periodica. Infatti, accumuli di sporco tendono a sovraccaricare il motore, facendolo lavorare più del necessario di conseguenza consumando più corrente. Ma tutto questo basta davvero per non impattare sulla bolletta a fine mese? La risposta purtroppo è NO perché c’è un errore comune, che può influenzare negativamente.

Ebbene, uno degli errori più comuni e che rischia di far avere bollette sempre alte è posizionare il frigorifero in qualsiasi punto libero della cucina. A differenza di quello che si possa pensare, ci sono degli spazi in cui non andrebbe mai sistemato perché c’è il rischio di un lavoro maggiore del compressore e di conseguenza maggiore consumi. Ad esempio, mai sistemare il forno accanto a fonti di calore come forno, fornelli, termosifoni, lavastoviglie, questo perché il calore esterno costringe il frigorifero a lavorare di più per mantenere la temperatura interna, aumentando i consumi elettrici e riducendo la durata dell’apparecchio.

Anche tenerlo esposto alla luce diretta del sole non è affatto una buona idea, perché la luce solare diretta riscalda l’involucro esterno del frigo, con lo stesso effetto delle fonti di calore, di conseguenza più consumo energetico e usura più rapida. Infine, mai installarlo a ridosso del muro senza spazio per la ventilazione, perché il frigorifero ha bisogno di spazio per dissipare il calore dal retro (soprattutto i modelli con condensatore posteriore). Senza spazio, il calore si accumula e l’efficienza scende. Evitando questi posti, si noterà subito la differenza.