Me l’ha svelato la mia vicina il segreto per ottenere zanzariere pulite: ora ci metto solo 2 minuti

È questo l'unico metodo efficace per ottenere zanzariere realmente pulite: ci vorrà davvero pochissimo per eliminare tutto lo sporco e la polvere.

In estate, le zanzariere in casa hanno un ruolo fondamentale, infatti, quando il caldo si fa sentire, per cercare di trovare un po’ di refrigerio si tenderà ad avere balconi e finestre aperte. Tuttavia, un gesto così semplice è un vero e propri lascia passare per tutti quei tipici insetti estivi, che troveranno riparo all’interno dei vari ambienti domestici. Ecco perché avere delle zanzariere che funzioni in modo adeguato, sarà il rimedio perfetto per non avere ospiti indesiderati.

Ovviamente, affinché possano svolgere il loro ‘lavoro’ come si deve, sarà importante che le zanzariere siano non solo perfettamente funzionanti, ma anche pulite e priva d’impurità. Infatti, accumuli di sporco, non solo possono compromettere la loro integrità, ma possono anche donare un aspetto poco igienico e curato. Ecco che quindi, sarà necessario eseguire la loro pulizia periodicamente.

È questo l’unico metodo per ottenere zanzariere pulite senza fatica

Per ottenere zanzariere pulite sono diversi i metodi che possono essere adottati. Tuttavia, non sempre risulteranno essere particolarmente efficaci anzi, alcuni faranno perdere tanto tempo per ottenere poi un risultato che nemmeno soddisfa. Ecco che quindi, ciò che farà la differenza sarà quello che andremo ad usare per la loro pulizia. Non serve spendere soldi in prodotti specifici, ma basteranno pochi euro per notare subito un pulito mai visto prima.

Per ottenere un pulito ed un’igiene unica con le zanzariere, non servirà altro che un semplice panno in microfibra. Ma cos’è che lo rende così speciale? Ciò che permette a questa tipologia di panno di essere perfetto per la pulizia, è proprio la sua particolare struttura. Grazie alle sue fibre, riesce a catturare rapidamente tutto lo sporco senza spostarlo da una parte all’altra. Quindi basterà un panno in microfibra, acqua e sapone neutro per dire addio allo sporco e alla polvere. Vediamo come procedere:

Prendere una bacinella e riempirla con acqua tiepida e un tappo di sapone neutro o anche sapone di Marsiglia Immergere il panno in microfibra e dopo averlo strizzato passarlo sulle zanzariere Cambiare l’acqua, riempire la bacinella nuovamente con acqua e sapone e ripetere l’operazione Se l’acqua dovesse essere ancora sporca, ripetere ancora, se invece è pulita, allora si dovrà fare una semplice passata per risciacquare Infine, lasciare asciugare completamente.

Ed ecco che in poche mosse e senza alcuna fatica le zanzariere sono tornate ad essere perfettamente pulite ed igienizzate.