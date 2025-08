Scambio Inter-Chelsea: un titolarissimo vola a Londra

Questo intenso inizio di agosto sta portando l‘Inter a lavorare su una trattativa tanto importante quanto complicata. I nerazzurri infatti da qualche tempo stanno provando a portare a casa i servigi di Ademola Lookman.

L’affare con l’Atalanta resta piuttosto difficile viste le alte richieste dei bergamaschi per un calciatore che alla corte di Gasperini è risultato determinante, con il prime raggiunto con la tripletta in finale di Europa League nel 2024. Si tratta di un attaccante completo ed in grado di spostare gli equilibri per il quale però andrebbe poi trovato il giusto vestito tattico.

Chivu infatti avrebbe molto lavoro da fare come evidenziato anche dall’ex Bergomi a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Thuram a destra, Lautaro davanti e Lookman a sinistra: andrebbe trovata una quadra. Non discuto il suo valore, ovviamente: ha segnato più di 50 gol in tre anni ed è uno dei migliori attaccanti della Serie A. Ma trovare l’equilibrio è fondamentale. Per far giocare quei tre bisognerebbe cambiare assetto a centrocampo. Con Gasperini, Lookman rientrava pochissimo in difesa. Con Chivu non bisogna immaginarlo a tutta fascia, è uno da spazi stretti e da conclusione in porta. In mezzo, invece, l’Inter ha numeri dieci… adattati. Soprattutto Calhanoglu e Mkhitaryan”.

Appare chiaro quindi come in caso di approdo di Lookman a San Siro servirebbe poi qualche altro innesto altrove, e la giusta dose di sacrificio da parte di tutti, per sostenere un eventuale tridente con Lautaro e Thuram. Al netto di tutto va comunque prima convinta l’Atalanta, che ad ora fa muro ed alza l’asticella.

Richieste molto elevate per il club meneghino che inizia a valutare anche qualche piano alternativo.

Calciomercato Inter, mirino su Nkunku: il sacrificato è Pavard

In cima alla lista delle alternative a Lookman figura Nkunku del Chelsea, arrivato a Londra due anni fa e con un contratto lungo fino al 2029.

Il fantasista francese, al netto di un grave problema fisico nell’annata 2023/24, ha provato a ritagliarsi il suo spazio nell’ultima annata, quella culminata con il successo al Mondiale per Club. L’impiego è stato però a volte altalenante alla corte di Maresca che vista la concorrenza in aumento fa le sue valutazioni.

Il valore del cartellino è quindi sceso ma il problema dello stipendio di Nkunku resta da fronteggiare visti i 6,5 milioni netti a stagione. E proprio su questo aspetto bisognerebbe concentrare le attenzioni.

Inoltre per strappare il cartellino ai ‘Blues’ l’Inter potrebbe mettere sul piatto uno scambio. I nerazzurri sarebbero pronti a sacrificare Benjamin Pavard dandolo al Chelsea per riuscire ad intavolare la trattativa giusta con i londinesi che avrebbero proprio bisogno di un innesto in difesa.