Il trucco geniale per togliere tutta la sabbia dai costumi senza metterli in lavatrice: assurdo

Come eliminare tutta la sabbia dal costume con un trucco geniale: in poche mosse si elimina fino all'ultimo granello ma senza nemmeno metterlo in lavatrice.

In estate, quando il caldo si fa sentire, non c’è nulla di meglio che andare al mare per godersi il fresco e il relax. Anche poche ore possono essere sufficienti, magari in attesa delle vacanze, per staccare la spina dalla solita routine e avere qualche momento di spensieratezza. Ovviamente, l’imprevisto è sempre in agguato e uno di questi è davvero molto comune, ossia ritrovarsi a fine giornata con il costume completamente pieno di sabbia.

È davvero una dannazione cercare di eliminare tutti i granelli di sabbia dal costume, che, non si sa per quale motivo, riescono ad intrappolarsi in ogni centimetro di stoffa e fodera. Spesso, neanche metterli in lavatrice è la soluzione adatta, anzi, in alcuni casi si rischia solo di peggiorare la situazione e di rovinare i costumi. Ma come fare allora per riuscire a rimuovere tutta la sabbia?

Ecco il trucco perfetto per rimuovere tutta la sabbia dal costume senza fatica

Ritrovarsi la sabbia nel costume, soprattutto se si hanno bambini che amano giocarci, è piuttosto comune. Ecco perché sarà importante trovare qualche piccolo metodo che permetta di eliminare ogni granello, senza però rischiare di rovinare i costumi. Ecco che quindi, non resta che provare un trucchetto davvero geniale, che farà ottenere finalmente dei costumi perfetti e privi sabbia. Pochi minuti e torneranno come nuovi.

Mettere i costumi in ammollo o in lavatrice non basta per rimuovere tutta la sabbia, anzi, si potrebbe solo peggiorare la situazione rendendoli ancora più evidenti. Fortunatamente, per risolvere il problema esiste un trucchetto davvero geniale e che permetterà di rimuovere fino all’ultimo granello senza fatica. Basterà procurarsi un sacchetto e del bicarbonato.

La prima cosa da fare è sciacquare il costume per eliminare salsedine e residui di sabbia più superficiali. A questo punto metterlo nel sacchetto, meglio se di cotone o in rete, e aggiungere un paio di cucchiai di bicarbonato. Chiudere il tutto e iniziare a scuoterlo energicamente per qualche minuto. In questo modo i microgranuli del bicarbonato, andranno a svolgere una vera e propria azione abrasiva, riuscendo a catturare i granelli di sabbia. Fatto questo, risciacquare nuovamente il costume e infine, usare il phon in modalità fredda per agire sugli ultimi granelli rimasti. Infine, lavare il costume come sempre e lasciarlo asciugare. Ed ecco che sarà tornato come nuovo.