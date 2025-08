Tornano quasi 40 gradi! Occhio a questa data: meglio rimanere a casa

Sulla Penisola sta per tornare ad abbattersi il caldo africano con temperature che arriveranno a toccare quasi i 40 gradi.

Una lunga fase di tempo instabile ha caratterizzato il periodo clou di questa estate 2025. Ma le cose stanno per cambiare. È quanto spiega a Il Messaggero Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Sta per tornare il caldo africano con picchi che arriveranno a sfiorare i 40 gradi. Al Centro e al Sud ci saranno gli ultimi rovesci, poi arriveranno l’anticiclone e una «escalation termica».

Se fino a domenica le temperature sono rimaste contenute andando ad allinearsi alle medie stagionali, la momentanea parentesi di maltempo è destinata ad avere vita beve. E questo già a partire dalla giornata di lunedì 4 agosto, con l’inizio dell’espansione verso l’Italia dell’anticiclone delle Azzorre. Questo movimento si tradurrà in un significativo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

All’infuori di qualche pioggia su Basilicata e Puglia la situazione meteo tornerà a stabilizzarsi. Avremo dunque temperature piacevoli e giornate di sole. In queste fase le massime, spiega il meteorologo, «non supereranno i 30-32°C». La vera svolta, che farà segnare un deciso cambio di rotta, è rimandata però solo di qualche giorno.

Il ritorno dei (quasi) 40 gradi sulla Penisola, la data da segnare sul calendario

La situazione cambierà nettamente a partire da giovedì 7 agosto. L’anticiclone delle Azzorre lascerà spazio infatti a una più aggressiva rimonta anticiclonica africana. L’aria calda di provenienza nordafricana investirà il Mediterraneo e di conseguenza la Penisola, in particolar modo Sud e Isole. Per le colonnine di mercurio si annuncia una notevole impennata.

Le massime in molte regioni italiane supereranno la soglie dei 35 gradi. Non si escludono nemmeno, durante il prossimo weekend, punte che potrebbero arrivare a toccare anche i 38°C, con temperature che confermeranno così l’arrivo di un’ondata di calore in piena regola. Soltanto all’estremo Nord ci saranno ancora temperature gradevoli (tenuto conto che parliamo del mese di agosto) nonostante l’impennata del calore.

«Secondo le ultime proiezioni, l’influenza dell’anticiclone – spiega Brescia – dovrebbe mantenersi salda almeno fino a Ferragosto». Già da lunedì le temperature cominceranno a salire costantemente, anche se la giornata passerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni italiane, pur in assenza di precipitazioni rilevanti.

L’aumento delle temperature proseguirà martedì 5 agosto, con cielo sereno su tutte le regioni. Bel tempo prevalente al Sud, con un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Stesso discorso per mercoledì 6 agosto, con la giornata all’insegna di un generale bel tempo su tutte le regioni – salvo qualche isolato rovescio sui monti – prima dell’anticiclone in deciso rinforzo e l’arrivo del caldo africano a partire da giovedì 7 agosto.