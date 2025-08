Cattivo odore di sudore sulle federe? Lavarle non basta, è così che bisogna fare

Per eliminare il cattivo odore di sudore dalle federe lavarle non basta: per averle realmente igienizzati è questo il trucco che si deve provare.

In estate una delle problematiche che si riscontra maggiormente, soprattutto quando le temperature sono molto alte, è l‘eccessiva sudorazione. Si tratta, ovviamente, di un fenomeno del tutto naturale e che permette al nostro corpo di regolare la sua temperatura. Tuttavia, ci sono degli aspetti negativi che tutto questo comporta, non solo un vero e proprio disagio fisico, ma anche la formazione di cattivi odori non proprio gradevoli.

Il cattivo odore provocato da un’eccessiva sudorazione, non tende ad impregnare solo quello che indossiamo, ma si andrà a trasferire su tutti i tessuti con cui entriamo in contatto. Di notte, ad esempio, quando dormiamo e sudiamo, saranno le federe ad assorbire l’odore pungente di sudore e di conseguenza non avranno nemmeno un bell’aspetto. Ecco perché sarà importante agire in modo corretto affinché si possano eliminare cattivi odori ed aloni.

Come eliminare il cattivo odore di sudore dalle federe dei cuscini

Dormire in un letto fresco, pulito e profumato, è sicuramente il primo passo per riuscire a riposare bene. Tuttavia, in estate, a causa di una sudorazione eccessiva, soprattutto le federe dei cuscini tenderanno a non avere proprio un buon odore e di conseguenza anche dormire diventerà poco gradevole. Come fare allora per eliminare la puzza? Purtroppo, metterle direttamente in lavatrice non basta, ecco quindi cosa si dovrà fare.

Sudore notturno, capelli sporchi o che magari hanno cera, gelatina o lacca, prodotti non adatti al lavaggio e anche una scarsa aerazione, sono tutti fattori che tendono a formare i cattivi odori sulle federe dei cuscini. Quindi, per evitare che questo si ripeta ancora, sarà importante agire in modo mirato. La prima soluzione è quella che prevede l’utilizzo di il bicarbonato di sodio che si rivela uno dei migliori alleati. Disporre la federa su una superficie piana, distribuire uniformemente il bicarbonato e lasciarlo agire almeno per due ore. Quindi, rimuovere la polvere residua scuotendola o passando l’aspirapolvere.

In alternativa, si può preparare una soluzione di acqua e aceto in rapporto 2:1 e vaporizzarla delicatamente sulla federa. L’aceto è capace di neutralizzare gli odori grazie al suo potere deodorante e antibatterico. Un rimedio perfetto e che permette di eliminare immediatamente il cattivo odore. Dopo aver provato uno di questi due metodi, allora poi si potrà procedere con il classico lavaggio in lavatrice, ed ecco che le federe saranno come nuove.