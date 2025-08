Allarme Yildiz, fiato sospeso in casa Juve: si mette male

La Juventus del futuro passerà anche dalle giocate e dalla crescita di Kenan Yildiz, stellina turca in grande ascesa che ha fatto vedere il suo valore in parte anche al Mondiale per Club.

Con un anno in più di esperienza a Torino ci si aspetta un ulteriore salto di qualità da parte della stellina in maglia numero 10 che dovrà trascinare la truppa di Tudor nuovamente nella lotta ai vertici del campionato come non accade da troppi anni.

12 gol e 9 assist rappresentano il bottino raccolto in 52 partite nell’ultima annata da Yildiz, che si è messo in mostra in ogni competizione dando un assaggio del suo enorme potenziale. Un talento sotto gli occhi di tutti, ed anche di chi vota per il Golden Boy Web 2025, ovvero il premio che viene assegnato al calciatore Under 21 di una squadra militante in Europa.

Si tratta del più amato e votato dai tifosi con il primo round che ha fatto registrar numeri record con 650.000 voti raccolti in 46 giorni.

Juventus, Yildiz rischia la delusione: sfida a Mouzakitis per il Golden Boy Web 2025

In testa al primo round, come evidenziato da ‘Tuttosport’ non c’è però Kenan Yildiz che era uno dei grandi favoriti alla vigilia.

Al primo posto per ora c’è Christos Mouzakitis classe 2006 dell’Olympiacos che è sul 35,8% con 231.609 voti raccolti proprio davanti al numero 10 della Juventus che è fermo al 31,7% delle preferenze con 205.073 voti.

Golden Boy Web 2025, i candidati:

Lamine Yamal

Pau Cubarsì

Deside Doué

Myles Anthony Lewis-Skelly

Warren Zaire-Emery

Dean Huijsen

Kenan Yildiz

Ethan Nwaneri

Geovany Quenda

Jorrel Hato

Mamadou Sarr

Leny Yoro

Arda Guler

Archie Gray

Eliesse Ben Seghir

Tom Bischof

Lucas Bergvall

Pietro Comuzzo

Kobbie Mainoo

Antoni Milambo

Malice Fofana

Antonio Nusa

Christos Mouzakitis

Jan-Carlo Simic

Valentin Atangana

Senny Mayulu

Givairo Read

Assane Diao

Endrick

Guillaume Restes

Ayyoub Bouaddi

Roger

Malick Yalcouye

Chemsine Talbi

Sverre Nypan

Jack Hinshelwood

Taras Mykhavko

Eivind Helland

Tyler Dibling

Christian Mawissa

Tyrique George

Joaquin Seys

Hector Fort

Sindre Walle Egeli

Victor Froholdt

Rodrigo Mora

Armin Pecsi

Josh Acheampong

Andrija Maksimovic

Conrad Harder

Marvin Young

Charalampos Kostoulas

Keita Kosugi

Luka Vuskovic

Arthur Vermeeren

Mathys Tel

Lucas Hogsberg

Martim Fernandes

Kyriani Sabbe

Michal Gurgul

Aleksandar Stankovic

Mike Penders

Jean-Matteo Bahoya

Matias Fernandez-Pardo

El Chadaille Bitshiabu

Mika Godts

Can Uzun

Paul Wanner

Alex Jimenez

Jesus Rodriguez

Andrei Borza

Bence Dardai

Juma Bah

Thijmen Blokzijl

Julien Duranville

Leo Sauer

Pau Navarro

Joan Gadou

Yasin Ozcan

Dario Essugo

Marc Guiu

Konstantinos Karetsas

Sael Kumbedi

Adam Daghin

Noam Ben Harush

Mathis Amougou

Filip Loftesnes-Bjune

Yarin Levi

Nils Zatterstrom

Finn Jeltsch

Yusuf Akcicek

Martin Gjone

Clement Bischoff

Semin Kilicsoy

Ezechiel Banzuzi

George Ilenikhema

Mikel Gogorza

Kees Smit

Giovanni Leoni

Nelson Weiper

Il testa a testa per l’ambito premio continua con Yildiz che ha il margine per recuperare, fermo restando che il talento greco appare il grande favorito in questo momento. Alle loro spalle chiude il podio Simic dell’Anderlecht. Da oggi partono le votazioni per il secondo round: vedremo che la spunterà.