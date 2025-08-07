Come pulire casa dopo una ristrutturazione, i consigli per un risultato professionale

Con questi semplici consigli pulire casa dopo una ristrutturazione non sarà più un problema: il risultato sarà così perfetto da sembrare quello professionale.

Tutti abbiamo il desiderio di avere la casa dei nostri sogno e quando questo finalmente si avvera, vederla man mano diventare come abbiamo sempre sperato è sicuramente una grandissima soddisfazione. Vedere abbattere muri, cambiare pavimenti, aggiungere elementi che la porteranno ad essere la ‘nostra casa’, è senza dubbio emozionante. Tuttavia, dopo le gioie arrivano anche i dolori e quindi, toccherà ripulire tutto prima di poterci entrare.

Per quanto possa essere un sogno realizzato, pulire casa dopo una ristrutturazione, anche solo parziale, è davvero complicato. Si dovrà non solo combattere con lo sporco, ma anche con la polvere intrufolata ovunque, macchie sui vetri, sui pavimenti e vernice che ha colpito ogni superficie, insomma, un vero disastro. Ecco perché sempre più persone decidono di affidarsi ad esperti del settore, che, con gli strumenti giusti la rendono pulita in poche ore.

I consigli degli esperti per pulire casa rapidamente dopo una ristrutturazione

Per riuscire a pulire da soli la propria casa dopo una ristrutturazione, c’è una sola cosa da fare: organizzarsi, perché andare così a caso non farà altro che mettere solo altra confusione in giro. Ecco che quindi, pianificare i vari step da seguire aiuterà ad avere tutto più pulito rapidamente. Una volta stabilito questo, allora si potrà iniziare a procedere.

Dopo aver organizzato cosa c’è da fare, il passaggio successivo sarà quello di iniziare ad eliminare il grosso. Quindi togliere via tutti i materiali di scarto avanzati, eventuali cartoni posti per proteggere i pavimenti e tutto ciò che potrebbe impedire la corretta pulizia. Successivamente iniziare prima di tutto ad arieggiare, permettendo così il corretto ricambio d’aria, dopodiché togliere la polvere e lavare le superfici una prima volta.

Fatta questa prima pulizia grossolana, si procede con l’aspirazione dei pavimenti, la pulizia delle singole stanze, a partire da porte, finestre ed infissi. Dopodiché si passerà a spolverare i mobili, mensole e ripiani, senza dimenticare la pulizia dei termosifoni e infine,

dopo aver aspirato nuovamente i pavimenti, si potranno lavare e se necessario ripetere un altro passaggio con acqua e straccio pulito, per rimuovere gli ultimi residui. Ovviamente, scegliendo i prodotti e gli strumenti giusti, tutto sarà più facile e veloce. Ma in linea generale, seguendo questi piccoli passaggi, pulire casa dopo una ristrutturazione non sarà poi così complicato.