Accordo raggiunto per 9 milioni: dal Bologna al Milan

Aleggia tanta curiosità intorno al nuovo Milan di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha ripreso le redini dei rossoneri ormai da una manciata di settimane, ed ha iniziato a lavorare sul campo per risollevare le sorti di uno dei club più titolati d’Italia.

La società meneghina ha scelto quindi di affidarsi all’usato garantito dopo una stagione difficilissima passata tra le mani di Fonseca e Conceiçao senza particolari soddisfazioni fatta eccezione per la Supercoppa Italiana. È tempo quindi di cambiare nuovamente marcia e per farlo la dirigenza rossonera si è affidata anche ad una serie di innesti interessanti che spaziano dall’enorme esperienza di Luka Modric alla gioventù di Samuele Ricci.

Tanti i cambiamenti considerando anche l’addio di un pilastro come Theo Hernandez sostituito da Estupinan, ed altrettanti dovranno ancora essere messi a referto in queste calde settimane di agosto che serviranno a completare il roster a disposizione di Allegri.

Tare e soci continuano a lavorare su più fronti tra cui anche la difesa con un colpo per la fascia destra ormai sempre più vicino. La società meneghina in questo senso sta chiudendo per Zachary Athekame, terzino classe 2004 di proprietà dello Young Boys che consentirebbe al tecnico livornese di avere una nuova scelta dopo l’addio di Emerson Royal.

Calciomercato Milan, Athekame in rossonero per 9 milioni: Bologna ko

Secondo quanto riferito dallo svizzero ‘Blick.ch’ Athekame passerà al Milan per circa 9 milioni di euro visto che i rossoneri e lo Young Boys sono molto vicini a trovare un’intesa definitiva per il 21enne terzino destro.

Il laterale svizzero arriva dopo la cessione di Emerson Royal, ed andrà a rimpolpare la batteria di terzini destri che ad resta piuttosto sguarnita. Allegri oltre ad Alex Jimenez, ha infatti testato in quella posizione anche Fikayo Tomori come soluzione d’emergenza. Si trata dunque di una zona di campo da andare a coprire quanto prima, con buona pace anche della concorrenza.

Il Milan di fatto strappa infatti Athekame al Bologna di Vincenzo Italiano, che nei giorni scorsi era stato accostato con forza al terzino svizzero, così come anche l’Udinese che ci stava facendo un pensierino.

Il club elvetico, con cui il Bologna aveva intrapreso contatti, sembra quindi indirizzato verso una cessione del calciatore in direzione Milano. Dopo il suo possibile arrivo i rossoneri poi si dedicheranno ad alcune cessioni tra cui anche Adli e Bennacer.