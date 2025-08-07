È ufficiale, clamoroso Sinner: cambia il numero degli Slam vinti!

Complice la pausa forzata di tre mesi, diretta conseguenza del compromesso messo in atto con la WADA per il caso Clostebol, Jannik Sinner ha giocato davvero pochi tornei in un 2025 che comunque, tanto per ribadire il suo status di fuoriclasse assoluto, gli ha già portato in dote due Major.

Grazie alla splendida e storica affermazione a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, il tennista della Val Pusteria non solo ha vendicato la beffa di Parigi (quando aveva avuto tre match point per portare a casa la Coppa dei Moschettieri), ma ha anche interrotto la serie di 5 sconfitte consecutive patite per mano del rivale spagnolo.

Nel conteggio degli incroci tra i due fenomeni generazionali, l’ATP non tiene conto dei tornei d’esibizione, quelli non riconosciuti nel circuito, né tantomeno quelli eventualmente disputati in Coppa Davis. Proprio in una delle kermesse non ufficiali, il fuoriclasse altoatesino aveva battuto il nativo di Murcia nell’ottobre del 2024: si era a Riyadh, in Arabia Saudita, teatro del ricchissimo e discusso ‘Six Kings Slam‘, la competizione che aveva messo di fronte le leggende del tennis contemporaneo e moderno.

Dopo aver battuto, al termine di una dura battaglia, Novak Djokovic in semifinale, il numero uno del mondo aveva piegato la resistenza di Alcaraz nell’ultimo atto. Portandosi anche a casa il ricchissimo assegno di 6 milioni di dollari destinato al vincitore.

Sinner al ‘Six Kings Slam’: c’è la profezia ‘involontaria’

Dato il successo della prima edizione (a cui partecipò, in una delle sue ultime apparizioni da professionista, anche un certo Rafa Nadal), i facoltosi esponenti di PIF hanno già ottenuto la possibilità di inscenare il bis. Nella seconda puntata della ricchissima kermesse parteciperanno, oltre a Sinner ed Alcaraz, anche Novak Djokovic e i volti nuovi che rispondono ai nomi di Alexander Zverev, Jack Draper e Taylor Fritz.

Nell’annuncio pubblicato via social dagli organizzatori del torneo non è sfuggito un clamoroso errore compiuto proprio sulla figura del campione italiano. Nei diversi ritratti presenti nella locandina di presentazione dell’evento, sulle guance dei giocatori capaci di vincere almeno un Major in carriera è stato scritto il numero di trofei vinti da ciascuno: 24 per Djokovic, 5 per Alcaraz e…5 anche per Jannik Sinner. Che però di Slam ne avrebbe vinti ‘solamente’ 4.

Un errore che, come detto, non è passato inosservato. Ma che a suo modo potrebbe esser (stato) profetico. Considerando che la competizione in Arabia Saudita si svolgerà ad ottobre, dopo gli Us Open, è possibile che Jannik, vincendo Flushing Meadows, possa davvero presentarsi al ‘Six Kings Slam‘ con 5 Major in bacheca. Chissà che tutto non possa poi esser derubricato come un’incredibile profezia ‘involontaria’ dei poco attenti social media manager di PIF…