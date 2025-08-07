Juve e Inter tentate, scambio assurdo: i calciatori coinvolti

Sia in casa Inter che in casa Juventus stanno vivendo un periodo di cambiamento in vista di una stagione che, per motivi diversi, dovrà rappresentare la rinascita per entrambe.

Tra campo e mercato le cose cambiano e non è detto che i destini delle due eterne rivali non possano incrociarsi proprio in sede di campagna trasferimenti. Tra le fila dell’Inter c’è infatti un calciatore che già in passato era stato accostato alla Juventus, e che potrebbe tornare di moda proprio in queste torride settimane di agosto.

Il riferimento è a Davide Frattesi, del quale spesso si parla in ottica mercato in uscita per il club meneghino. Intanto il centrocampista italiano è ancora impegnato in un programma personalizzato da seguire sul campo, con doppia sessione giornaliera, per recuperare al meglio. L’ex Sassuolo punta infatti a rientrare gradualmente in gruppo nei prossimi giorni, preparandosi per essere a disposizione di Chivu, al netto di quelli che sono i rumors di mercato.

L’obiettivo concreto di Frattesi, dopo l’operazione per l’ernia bilaterale, è quello di essere convocato per la prima giornata di Serie A che l’Inter disputerà contro il Torino.

Calciomercato Juventus, di nuovo alla carica per Frattesi: scambio con Nico Gonzalez

Al netto degli obiettivi di campo le voci di mercato su Frattesi tornano ad accendersi, con la Juventus che potrebbe tornare di prepotenza alla carica su un calciatore che sarebbe certamente utile alla mediana di Tudor.

La ‘Vecchia Signora’ dal canto suo potrebbe incassare dall’addio probabile di Miretti, seguito dal Napoli di Conte. Ed a tal proposito Graziano Carugo Campi su X ha lanciato una provocazione riguardante proprio Frattesi come colpo eventuale: “Frattesi sarebbe un upgrade rispetto a Miretti. Se non si rompe o si sente male quando esulta per un gol“.

Una frase che ha riacceso anche le fantasie dei tifosi bianconeri. Il centrocampista dell’Inter porterebbe in dote gol e capacità di inserimento, ma andrebbe comunque trovata una difficile intesa con la società meneghina.

Nello specifico non è da escludere che la Juventus possa proporre sul piatto il cartellino di Nico Gonzalez. La trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman è ancora tutta da completare con le difficoltà che stanno bloccando l’affare, e così Marotta potrebbe essere tentato dall’argentino dei bianconeri per andare ad ultimare il reparto avanzato in un modo diverso.