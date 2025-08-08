Come affrontare il rientro a lavoro dopo le vacanze: i consigli per una ripresa senza stress

Agosto è in genere il mese dedicato interamente alle vacanze. La maggior parte delle persone scelgono proprio questo periodo per potersi finalmente concedere il meritato relax dopo un duro anno lavorativo. Tuttavia, se da un lato c’è chi ancora deve partire, dall’altra parte c’è chi ha già esaurito le proprie ferie e ora gli toccherà riprendere il lavoro, seppur a malincuore. Un passaggio necessario, ma che sancisce la fine effettiva dell’estate e del relax.

Il rientro a lavoro dopo le vacanze, per molti può essere un vero e proprio trauma. Il giorno prima si era in spiaggia baciati dal sole e coccolati dalla brezza del mare e il giorno dopo invece ci ritroviamo seduti dietro una scrivania fra carte, pc e i mille impegni quotidiani. Riprendere con la solita routine non è affatto semplice e per molto si può trasformare in un vero e proprio malessere sia fisico che psicologico.

Come affrontare il rientro a lavoro dopo le vacanze: i consigli da seguire

Affrontare il rientro al lavoro dopo le vacanze può essere difficile: il contrasto tra il relax del tempo libero e i ritmi lavorativi può causare stress, demotivazione e una sensazione di “blocco mentale”. Un vero e proprio malessere, che può metterci anche intere settimane prima di sparire completamente. Ecco perché gli esperti, hanno dei piccoli consigli da seguire e che aiuteranno a rendere il rientro meno traumatico.

Il primo consiglio degli esperti è quello di prepararsi mentalmente al rientro. Ciò vuol dire non tornare di colpo alla routine, si potrà ad esempio cercare di rientrare a casa un giorno prima per riabituarsi con calma. Una volta rientrati, si potrò iniziare a sistemare casa, fare la spesa e organizzare la giornata lavorativa successiva. Così si riuscirà ad avere la situazione sotto controllo. Laddove possibile, meglio non iniziare subito a mille, ma procedere con attività leggere, come leggere le email, pianificare la settimana. Meglio evitare riunioni importanti il primo giorno.

Mantenere piccoli momenti di pausa, è giusto prendersi un po’ di tempo per un caffè, una passeggiata o quattro chiacchiere con i colleghi. Le pause, infatti, aiutano il cervello a ricalibrarsi senza sentirsi sopraffatto. Infine, è importante riposare le giuste ore per notte e riprendere anche a mangiare sano. In questo modo anche il proprio corpo sarà pronto per affrontare al meglio il nuovo anno lavorativo.