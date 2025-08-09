Come ottenere la casa libera da insetti e parassiti usando solo erbe aromatiche: lo facevano in passato

Gli insetti in casa non saranno mai più un problema con queste semplici erbe aromatiche: queste piantine sono profumate e anche buona da usare.

L’estate non è solo la stagione di caldo, sole, mare, relax e divertimento, ma è anche una continua battaglia contro tutti quei piccoli insetti, che, sono alla ricerca di cibo e fresco all’interno delle nostre casa. Grandi e piccoli che siano, andranno a creare delle vere e proprie infestazioni, che dovranno essere neutralizzate prima che sia troppo tardi.

Sono tantissimi gli insetti che in estate ci troveremo, letteralmente, tra i piedi. Formiche, mosche, api, blatte, cimici sono solo alcune delle specie dei più comuni e che avranno bisogno di tutta la nostra pazienza per essere mandate via. Se per quanto riguarda alcuni, la situazione potrà essere più facile da gestire, per altri ci sarà bisogno di un intervento tempestivo e mirato, prima che tutto posso diventare molto più complicato.

Queste erbe aromatiche sono perfette per tenere lontani gli insetti da casa

In commercio esistono sicuramente tantissimi repellenti specifici, studiato per tutte le diverse tipologie d’insetti, tuttavia, si tratta pur sempre di prodotti chimici, che possono rappresentare un pericolo per la salute, soprattutto se in casa ci sono animali e bambini. Fortunatamente, per dire stop agli insetti in estate, c’è un rimedio davvero efficace che prevede il semplice utilizzo di erbe aromatiche, proprio quelle che usiamo comunemente in cucina.

Le erbe aromatiche sono un ottimo rimedio naturale capace di allontanare gli insetti da casa. Il loro aroma, che le rende così deliziose in cucina, le rende un ottimo deterrente contro gli insetti, che, non appena sentiranno il loro profumo scapperanno subito via. Nello specifico si potranno utilizzare:

Alloro : il suo aroma forte tende a infastidire formiche, tarme e alcuni piccoli coleotteri;

: il suo aroma forte tende a infastidire formiche, tarme e alcuni piccoli coleotteri; Menta : rinfrescante per chi la ama, ma insopportabile per zanzare e mosche. Una delle scelte migliori per le serate estive, basterà mettere qualche piantina in casa e la pace sarà assicurata;

: rinfrescante per chi la ama, ma insopportabile per zanzare e mosche. Una delle scelte migliori per le serate estive, basterà mettere qualche piantina in casa e la pace sarà assicurata; Lavanda : oltre al profumo rilassante, è un vero repellente naturale. Ideale per chi cerca qualcosa di delicato ma efficace, contro mosche, formiche e blatte;

: oltre al profumo rilassante, è un vero repellente naturale. Ideale per chi cerca qualcosa di delicato ma efficace, contro mosche, formiche e blatte; Rosmarino : il suo profumo resinoso tiene lontani moscerini e acari. In più, ha un effetto stimolante sull’umore;

: il suo profumo resinoso tiene lontani moscerini e acari. In più, ha un effetto stimolante sull’umore; Basilico: il suo aroma risulta essere un ottimo alleato contro le zanzare. Inoltre, aggiunge un tocco di freschezza mediterranea al mix.

Per poterle utilizzare si potranno sia usare nella loro forma fresca, quindi con delle vere e proprie piantine, oppure in forma essiccata. In questo caso, si potranno sbriciolare e spargere negli angoli di casa per renderle efficaci.