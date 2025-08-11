Come pulire lo schermo di tv e pc senza rischiare di rovinarli: lucidi e senza aloni

Pulire lo schermo del pc e della tv non è mai stato così facile: bastano pochissimi minuti e senza usare chissà cosa, tutto tornerà a brillare e senza aloni.

Viviamo in un’epoca così tecnologica, che ogni giorno entriamo in contatto con tantissime tipologie di schermi. In primis c’è ovviamente quello del nostro smartphone, con cui condividiamo una buona parte della nostra giornata. C’è poi quello del pc, che viene usato per lavorare, per studiare o semplicemente durante il tempo libero e infine, c’è ovviamente lo schermo della tv, che ci accompagna nei momenti di relax.

Ovviamente, così come capita per tutti gli altri oggetti che abbiamo in casa e che maneggiano ogni giorno, anche gli schermi di smartphone, tv e pc accumulano sporco, aloni e polvere. Tuttavia, se per quanto riguarda i primi, non è complicato pulirli, gli schermi di tv e pc avranno bisogno di qualche piccola accortezza in più, visto che sono particolarmente delicati.

Come pulire lo schermo di pc e tv senza rischiare di rovinarli

Ditate, polvere, aloni e macchioline quasi invisibili, sono solo alcune delle cose che puntualmente troveremo appiccicate sugli schermi di tv e pc. Pulirli quindi diventa importante, anche perché alla lunga si potrebbero anche rovinare. Tuttavia, sarà importante agire nel modo giusto, perché la scelta dei prodotti sbagliati potrebbe far creare un vero disastro.

La prima cosa importante da sapere, è che per la pulizia degli schermi di tv e pc non andranno mai usati detergenti chimici, questo perché gli schermi moderni (LCD, LED, OLED, ecc.) hanno un rivestimento antiriflesso o protettivo molto sottile e delicato. L’utilizzo di prodotti chimici come alcool, ammoniaca, acetone o detergenti per vetri possono corrodere o opacizzare questa pellicola, compromettendo la qualità visiva, la luminosità e i colori e anche la protezione da graffi o riflessi.

Come fare allora per pulirli in modo da non correre rischi? La risposta è davvero semplicissima, per eliminare tutto lo sporco da tv e pc basterà usare della semplice acqua ed un panno in microfibra, ed il gioco è fatto. Il procedimento è veloce e facile, prendere prima un panno cattura polvere e passarlo sulla superficie, dopodiché, inumidire leggermente il panno in microfibra e passarlo sulla tv o sul pc. Una volta asciutti gli schermi saranno perfettamente puliti e senza nemmeno un alone. Un trucchetto facile, veloce e sicuro, che permetterà di ottenere schermi brillanti e senza nessuna traccia di sporco.