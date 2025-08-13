Vlahovic va al Milan in un altro modo: così cambia la classifica

La Juventus continua ad essere piuttosto bloccata sul mercato, anche a causa di alcune situazioni in uscita che non trovano soluzione. Tra queste la più spinosa è quella relativa a Dusan Vlahovic che piace da tempo al Milan.

I rossoneri sono a caccia di un nuovo bomber che possa innalzare il livello tecnico e l’asticella dei gol realizzati, e il rilancio potenziale del serbo stuzzica soprattutto per la presenza in panchina di Massimiliano Allegri che lo conosce bene. Al contempo la Juventus punta ad un addio anticipato rispetto alla scadenza naturale del contratto sia per non perderlo a zero, che per liberarsi di un ingaggio monstre che pesa sul bilancio bianconero.

Una situazione spinosa che lo stesso Tudor per il momento non approfondisce più di tanto, continuando a lavorare insieme al serbo come evidenziato nei giorni scorsi anche in conferenza stampa: “Io parlo con tutti, tutti, Dusan sta lavorando bene, come gli altri, molto professionale, niente altro”.

Vlahovic è quindi ancora un calciatore della Juventus ed a piena disposizione dell’allenatore croato che non può che ritenerlo ancora utile al progetto, soprattutto nel caso in cui non si dovesse trovare una soluzione adeguata per tutte le parti in causa.

Calciomercato Milan, Vlahovic può arrivare a gennaio: l’annuncio

Il Milan, dal canto suo, si guarda intorno e pensa anche ad Hojlund del Manchester United per il quale ci sarebbe apertura dallo stesso calciatore.

La trattativa per il serbo della Juve invece si complica sia per le richieste dei bianconeri che per il contratto stellare del centravanti. Tutta una serie di ostacoli che potrebbero portare anche le parti in causa a cercare soluzioni alternative.

Da questo punto di vista l’idea a sorpresa la manifesta il collega Graziano Carugo Campi su X con un tweet che recita: “Milan pronto ad aspettare anche gennaio per Vlahovic, facendo pagare alla Juventus i primi sei mesi di stipendio, visto e considerato che sarà la seconda parte di stagione ad essere decisiva per la classifica dei rossoneri. Da qui all’anno nuovo, tanto può cambiare”.

La fase decisiva della stagione è inevitabilmente la seconda, e un potenziale arrivo di Vlahovic in quel di Milano a gennaio potrebbe rappresentare lo sprint giusto per alzare l’asticella nel momento più importante. Si tratta comunque di una ipotesi che non accontenterebbe troppo la Juve, che in entrata resta bloccata.