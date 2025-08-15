Con una sola bottiglia rinfreschi casa e risparmi in bolletta: l’idea è strepitosa

Ti svelo il metodo geniale della bottiglia, in questo modo rinfreschi casa e riesci anche a non avere bollette altissime: l'idea è davvero geniale.

È vero che ormai ci troviamo in agosto inoltrato ed è anche normale che faccia caldo, ma diciamoci la verità, la situazione è diventata davvero insostenibile. Dopo una piccola pausa di qualche settimana, ci troviamo nuovamente nella morsa del caldo e siamo ormai sfiniti. Le alte temperature che ormai durano da tanti mesi, stanno mettendo seriamente a dura prova, anche a chi in genere ama questa stagione.

Proprio per questo, si cercherà di rendere gli ambienti più freschi e confortevoli, in modo tale da poter stare meglio almeno in casa. C’è chi sfrutta il potere rinfrescante del condizionatore, riuscendo così ad abbassare rapidamente la temperatura interna e chi invece, usa i classici ventilatori, che agiscono in modo completamente diverso e generano un lieve getto d’aria fresca che si sente solo se si è abbastanza vicini.

Con il metodo della bottiglia rinfreschi casa e dimezzi le bollette: il trucco geniale

Ovviamente, tutto questo utilizzo di dispositivi elettronici, impatta notevolmente sulle bollette, facendole lievitare notevolmente e di questi periodi non è di certo l’ideale. Fortunatamente, esiste un trucchetto davvero geniale per chi usa i ventilatori e che permetterà di avere ambienti più freschi in pochi minuti. Un rimedio fai da te, che aiuterà anche ad avere bollette più basse. Basterà una sola bottiglia ed il gioco è fatto.

Ma in cosa consiste questo metodo della bottiglia? Per prima cosa servirà una bottiglia di acqua di circa 2 litri (in questo modo si aumenterà il potere refrigerante), ghiaccio a cubetti o acqua molto fredda, un panno in cotone o di spugna spessa e ovviamente il ventilatore. A questo punto non resta che procedere in questo modo:

Tagliare la parte superiore della bottiglia, creando un’apertura a imbuto che convoglia l’aria All’interno sistemare il panno o la spugna imbevuta di acqua freddissima o avvolta intorno al ghiaccio Fatto questo, posizionare il tutto davanti alla ventola. In questo modo l’aria che attraversa la bottiglia, si arricchisce di fresco e si diffonde nell’ambiente, creando un effetto refrigerante immediato e donando una piacevole sensazione di freschezza.

Si tratta di un trucchetto semplicissimo e che non richiede alcuna dimestichezza particolare con strumenti e oggetti specifici. Basta una bottiglia, del ghiaccio ed il gioco è fatto. Gli ambienti saranno più freschi e anche le bollette diventeranno più basse, non dovendo tenere il ventilatore sempre acceso.