È stato fatto fuori da Gasperini: a breve sarà un calciatore bianconero!

Quando, interrogato sul nuovo corso che avrebbe visto come protagonista diretto il suo successore, fu chiesto a Claudio Ranieri se la rosa giallorossa sarebbe stata rivoluzionata con l’avvento di Gian Piero Gasperini a Roma, il decano dei tecnici italiani rispose di no. Sostenendo, forte dei grandi risultati ottenuti nella sua lunga parentesi da metà novembre a metà maggio alla guida del club, che il gruppo squadra fosse già valido. Che avrebbe necessitato di qualche ritocco mirato, ma senza stravolgerne l’ossatura.

Oggi, a distanza di parecchie settimane dall’insediamento del tecnico di Grugliasco sulla panchina dei capitolini, possiamo ben dire come la previsione sia stata disattesa. Forse completamente ‘tradita’, se facessimo un bilancio complessivo a fine mercato.

Abbastanza insofferente sul tema acquisti in tutte le occasioni di confronto con la stampa, Gasperini ha già fatto abbondantemente capire di non aver scelto il progetto Roma per vivacchiare. Per trovare magari degli alibi postumi a fine anno. Il Demiurgo della grande Dea vuole essere competitivo da subito, e per farlo ha bisogno di calciatori funzionali al suo progetto. Ma anche di ‘liberarsi’ di tutti coloro che non sono ritenuti tali. Per non parlare poi della necessità di finanziare taluni colpi in entrata con la partenza di qualche big. Un tema, questo, tornato d’attualità negli ultimi giorni in casa Roma.

Baldanzi ai saluti: destinazione bianconera per l’ex Empoli

In pochi giorni i tifosi giallorossi hanno seguito con una qual certa preoccupazione le sirene arabe su Evan Ndicka e la supposta ‘offerta’ del cartellino di Manu Koné al’Inter. Se per l’ivoriano non è ancora detta l’ultima parola, sul francese si sono esposti direttamente i Friedkin, che non hanno alcuna intenzione di privarsi del centrocampista.

A fare le valigie già in questa sessione di mercato sarà invece con tutta probabilità Tommaso Baldanzi, la stella dell’Under 21 italiana che, come previsto da qualche addetto ai lavori, non rientrerebbe esattamente nelle grazie del nuovo tecnico.

Assieme a Lorenzo Pellegrini, il Capitano ancora fermo ai box dopo l’infortunio sul finale della scorsa stagione, l’ex Empoli è tra i giocatori in partenza. Come riferito da ‘Sport Mediaset‘, l’Udinese avrebbe fatto dei progressi importanti nelle ultime ore per strappare il fantasista ai giallorossi. Un’operazione che non vedrebbe certo l’opposizione di Gasp, che anzi attende con ansia la chiusura del doppio affare Bailey-Sancho da parte del DS Frederic Massara.