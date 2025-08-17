Il Paradiso delle Signore 10: poche puntate e uscirà di scena, c’è un grande addio

Abbiamo appena superato la metà di agosto e da tempo è iniziato il conto alla rovescia per i fan de Il Paradiso delle Signore. Il prossimo 8 settembre il period drama ambientato nella ruggente Milano del boom economico, con le sue atmosfere di metà anni Sessanta, tornerà a fare compagnia al pubblico nel daytime pomeridiano di Rai 1.

La soap che gravita intorno al grande magazzino di Vittorio Conti e Adelaide di Sant’Erasmo è uno dei fiori all’occhiello della televisione pubblica e anche la prossima stagione – la decima in totale, considerando le prime due quando ancora il formato era quello di una fiction classica, prima della trasformazione in una vera e propria soap a partire dalla terza stagione – intende confermare i successi del recente passato.

Come ben sanno gli appassionati, ogni nuova stagione è fatta di novità e conferme, di volti nuovi che entrano a far parte del cast e di volti storici della soap che invece danno l’addio. Anche il decimo capitolo de Il Paradiso delle Signore non farà eccezione a questo schema. Dopo poche puntate gli spettatori assisteranno a un grande addio.

Il Paradiso delle Signore 10, importante uscita di scena dopo poche puntate

La scorsa stagione è stata quella della maturità per Salvo. Il barista è convolato a nozze con Elvira dopo un fidanzamento complicato – soprattutto a causa dell’ostilità antimeridionale del padre della sua futura sposa – e nel finale de Il Paradiso delle Signore 9 è diventato finalmente padre. Un radicale cambiamento di vita per il titolare del Gran Caffè Amato.

La decima stagione assisterà proprio all’uscita di scena di Salvo. Amato sarà protagonista delle prime puntate di settembre. Successivamente Salvatore si allontanerà da Milano per un lungo periodo. Le puntate iniziali de Il Paradiso delle Signore 10 vedranno Salvo e Elvira al centro delle trame. La coppia sarà impegnata con i preparativi del battesimo del bambino.

La presenza della famiglia Amato però non è destinata a durare a lungo nella decima stagione della soap. In autunno Salvo uscirà dal cast del Paradiso. Non sono noti i motivi che porteranno Salvatore lontano da Milano. Non è escluso che il titolare della caffetteria lasci il capoluogo lombardo insieme ad Elvira e al piccolo.

Rientro a Milano invece per Rosa Camilli. A dispetto delle voci iniziali che davano la giornalista interpretata da Nicoletta Di Bisceglie assente dal cast del Paradiso delle Signore 10, Rosa tornerà in città da Marcello, pronta a riprendere il suo impegno professionale presso il grande magazzino di moda.