Un Top del Milan all’Inter per 27 milioni, si infiamma il derby

Non è esattamente un periodo facile, questo, per i vicecampioni d’Italia, che sul mercato nel giro di pochi giorni hanno visto sfumare (o comunque non fare significativi progressi sulla trattativa principale) ben due profili messi nel mirino da Marotta.

Dapprima c’è stata la notizia del passaggio di Giovanni Leoni dal Parma al Liverpool; poi è arrivato il repentino ‘no’ della Roma per il cartellino di Manu Koné, il centrocampista francese sul quale la famiglia Friedkin ha posto il veto alla cessione.

Sullo sfondo, ad ‘avvelenare’ il tutto, continua il muro contro muro di Ademola Lookman con l’Atalanta, che per tutta risposta non scende nella valutazione del cartellino del nigeriano: l’Inter non ha ancora soddisfatto le richieste del club orobico e così resta tutt’ora scoperta la casella dell’esterno offensivo.

Da più parti si vocifera ora che il club nerazzurro voglia cambiare strategia: l’obiettivo è quello di infoltire il centrocampo con un mediano ruba-palloni per poi liberare in avanti, con compiti più offensivi, qualche incursore che possa appoggiare in attacco l’intoccabile coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Proprio in quest’ottica era stato infatti letto il veloce corteggiamento nei confronti del citato Koné. Per ottemperare quindi alla nuove esigenza tattica, il club di Viale della Liberazione si rituffa sul mercato a caccia di un centrocampista dinamico e fisico. L’identikit sembra rispondere alla perfezione con un giocatore militante sulla sponda rossonera del Naviglio.

Colpo Fofana, l’Inter ci crede: fissato il prezzo

Protagonista di una buona stagione personale al netto delle difficoltà generali riscontrate dal Milan come squadra (le uniche soddisfazioni sono arrivate dai Derby vinti e dall’affermazione in Supercoppa italiana), Youssouf Fofana è stato spesso il braccio armato di Tijjani Reijnders, l’olandese dal gol facile che lo scorso anno è andato a segno tante volte anche grazie alle preziose assistenze del francese classe ’99.

Già risorsa sul quale il tecnico Massimiliano Allegri intende fare affidamento perché dotato di quell’energia e quella voglia di lottare che saranno fattori decisivi nella riconquista veloce del pallone in fase di non possesso, l’ex Monaco è incredibilmente finito nel mirino dell’Inter.

Consapevole che i rossoneri dovrebbero fare cassa con un’altra importante cessione se davvero volessero regalare al tecnico un attaccante da 20-25 gol a stagione, il presidente Marotta prova l’affondo sul calciatore. L’offerta sul piatto dovrebbe essere di quelle importanti, ma forse non sufficiente a convincere la controparte a privarsi del suo giocatore: 27 milioni di euro. Al momento, in assenza della formalizzazione della proposta economica, non si registrano grandi segnali di apertura da parte del ‘Diavolo’.