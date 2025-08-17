Marotta compie un capolavoro: saluta la Juve e si accasa all’Inter

Il diabolico gioco degli incastri. Un puzzle di cui ancora non si conosce il disegno finale, e nemmeno i componenti specifici che lo vanno a comporre. Quel che si sa è solamente che siamo alla vigilia del rush finale della sessione estiva di calciomercato, che mai come quest’anno riserverà quasi certamente dei botti finali di cui si parlerà a lungo. Ma andiamo con ordine.

In ballo da ormai quasi un mese con l’Atalanta per l’infinita trattativa che dovrebbe portare Ademola Lookman ad Appiano Gentile, l’Inter inizia a sentire puzza di bruciato. Nonostante da parte sua il nigeriano stia facendo la qualunque pur di staccarsi dal club orobico (il giocatore si allena da solo da inizio ritiro), la dirigenza della Dea non molla.

Nemmeno l’ultima offerta di Marotta e soci è stata ritenuta valida per procedere con la cessione dell’africano, che così al momento resta in stand by. Condizionando così involontariamente sia il mercato dei bergamaschi (che comunque hanno già compreso che il calciatore non scenderà più in campo con la loro maglia), che soprattutto quello dei meneghini, rimasti col cerino in mano. Dubbiosi se cambiare direttamente obiettivo o tentare il tutto per tutto con Lookman non avendo la certezza matematica di chiudere il colpo.

Qualche giorno fa è sembrato che fosse stata presa una decisione in tal senso: rovesciando le priorità di mercato, il club di Viale della Liberazione ha fatto un tentativo per Manu Koné, il forte centrocampista della Roma sul quale poi la famiglia Friedkin ha messo il veto alla cessione. Un chiaro segnale, da parte dell’Inter, che forse si sta cambiando rotta.

Altro che Koné, l’Inter irrompe su O’Riley: Juve beffata

Il repentino ‘no’ incassato dai giallorossi per il calciatore transalpino non ha spento le velleità della Beneamata di andare a prendersi sul mercato un centrocampista. La logica, per l’appunto modificata in corsa, vorrebbe che con un profilo avente determinate caratteristiche, sia possibile sviluppare lo stesso un gioco offensivo apprezzabile sebbene non interpretato da un altro attaccante di ruolo.

Ecco che quindi, dimenticato Koné, l’Inter avrebbe rivolto le sue mire verso Matt O’Riley, gioiello 24enne del Brighton sul quale negli ultimi giorni sta spingendo non poco la Juve.

Forte di una disponibilità economica che del resto era stata già ‘prenotata’ per l’affare Lookman, il club nerazzurro sembra avere più carte da mettere sul tavolo, rispetto alla rivale di sempre, per arrivare al danese di origini inglesi.

La ‘Vecchia Signora‘, che stava ragionando su un’operazione che avrebbe previsto la formula del prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni e un contratto quinquennale da circa 3 milioni a stagione per il calciatore, potrebbe essere beffata al photofinish dall’Inter del sempre diabolico dirigente lombardo…