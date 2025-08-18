Smettila di caricare il tuo smartphone di notte: nemmeno immagini cosa rischi

Viviamo in un’epoca in cui lo smartphone è diventata una vera e propria estensione di noi. Lo usiamo praticamente per ogni cosa, dalla classica telefonata, fino ad arrivare ad acquisti online, condivisione di documenti e l’uso dei social. Ovviamente, più si andrà ad utilizzare e più sarà necessario, anche a metà giornata, ricaricare la batteria.

Nonostante i dispositivi portatili come le power bank che permettono di poter ricarica lo smartphone anche se si è in giro, la maggior parte delle persone, anche per comodità, preferirà metterlo sotto carica per l’intera notte. Un gesto comunissimo, in apparenza innocuo, ma che in realtà nasconde delle insidie da non sottovalutare e che possono rappresentare un serio pericolo anche per la salute stessa. Ma cosa succede esattamente se si lascia il telefono in carica per tutta la notte? Ecco cosa bisogna sapere.

Caricare lo smartphone di notte può essere un errore gravissimo: ecco cosa potrebbe accadere

Caricare lo smartphone di notte è un’abitudine che abbiamo tutti, si tratta anche di una questione di comodità, magari tenerlo sul comodino accanto al letto e lasciare che si ricarichi mentre noi dormiamo, in modo tale da tenerlo pronto per il giorno dopo. Tuttavia, questa pratica comune è qualcosa che non andrebbe mai fatta perché a differenza di quello che si può pensare, può essere davvero pericolosa.

Il primo pericolo riguarda proprio la batteria, infatti, quando la batteria raggiunge il 100%, non smette di caricarsi. Appena cala al 99%, il sistema riavvia la ricarica e la riporta a 100%. E questo processo continua per tutta la notte. Il fenomeno ha un nome preciso: trickle charging, ovvero la ricarica a goccia. Tutto questo genera calore, che non fa altro che surriscaldare la batteria.

Un altro problema riguarda il punto in cui si mette a caricare lo smartphone, infatti, se si andrà a mettere su superfici morbidi e con tutta la custodia, questi tenderanno a surriscaldarsi molto rapidamente, e ciò potrebbe anche comportare il rischio incendio. C’è poi ovviamente la questione economica, in quanto lasciare il telefono sotto carica tutta la notte, comunque comporta un dispendio di energia e di conseguenza di corrente. Quindi, per evitare alcuna complicazione, meglio caricare il telefono durante il giorno, in questo modo si avrà la certezza di non correre rischi.