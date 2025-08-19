C’è ancora tempo per godersi l’estate: questi luoghi sono perfetti se non ami il caos

Chi non ne può più del caos e del rumore onnipresenti nelle nostre città potrà trovare ristoro in questi luoghi, vere e proprie oasi di pace.

Il problema dell’inquinamento dell’aria è ormai universalmente noto. In Italia poi abbiamo il triste primato della Pianura Padana, la zona più inquinata d’Europa. Ma c’è anche un altro tipo di inquinamento che, paradossalmente, rischia di passare sotto silenzio. Parliamo dell’inquinamento acustico. Il rumore è diventato una componente sempre più massiccia del paesaggio sonoro delle nostre città.

Secondo stime recenti almeno 113 milioni di europei – praticamente uno su cinque – sono esposti a livelli di rumore del traffico stradale nocivi per la salute (almeno 55 decibel, secondo l’OMS). Senza contare i 22 milioni di europei che subiscono il fracasso degli aerei e il circa un milione costretto a fare i conti col rumore delle attività industriali.

Come è facile intuire, il problema si intensifica nelle città, dove la metà dei residenti è particolarmente esposta ai rumori del traffico, con tutte le conseguenze del caso per la salute e la qualità della vita. Del tutto normale dunque che in molti maturino il desiderio di sfuggire dal caos almeno nel periodo delle vacanze. La buona notizia è che ci sono alcuni luoghi dove è possibile trovare rifugio dalla confusione che anche in estate caratterizza le mete turistiche più gettonate.

I luoghi perfetti per chi non ama il caos in estate

Chi ama il binomio acqua cristallina e zero folla potrà ritemprarsi in questi cinque meravigliosi laghi di montagna che anche nel pieno di agosto si rivelano posti poco frequentati. Il primo che segnaliamo è il lago di Tenno, in Trentino, dall’azzurro opalino. L’accesso leggermente defilato a questo specchio d’acqua incastonato tra boschi e monti lo rende il luogo ideale per chi va alla ricerca del silenzio.

Stesso discorso per il lago di Cornino (Friuli Venezia Giulia), situato all’interno di una riserva naturale. La limpidezza dell’acqua e il paesaggio naturale circostante ne fanno un posto adatto a chi vuole trovare relax lontano dal turismo di massa. Pace e silenzio si trovano anche presso il piccolo e ombreggiato lago della Ninfa, nel Lazio, dal colore sorprendentemente turchese.

In Lombardia c’è invece il lago del Segrino. Si trova a pochi chilometri da Milano ma ben protetto dal caos della città. Una vera e propria oasi di tranquillità dove rilassarsi in pace. Sempre in Lombardia, tra le montagne delle Orobie, abbiamo infine il lago di Carona, perfetto per chi desidera scenari d’alta quota immersi nel silenzio e nella pace.

Trasparenze rare, acque cristalline, pace e relax. Tenno, Cornino, Segrino, Carona e Ninfa regalano un’esperienza di quiete perfetta a chi vuole passare un’estate diversa da quella dei soliti giri turistici. Questi laghi offrono acque pulite e panorami incantevoli lontano dal brusio del turismo massificato.