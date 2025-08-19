Cosa fare prima di chiudere la casa al mare: solo così eviti brutte sorprese

È arrivato il momento di chiudere la casa al mare, ma prima di farlo è importante non dimenticare questi piccoli gesti: solo così non si avranno brutte sorprese il prossimo anno.

Siamo ormai giunti alle ultime settimane di agosto e per molti tutto questo vuol dire una cosa soltanto: la fine delle vacanze e il ritorno alla normalità. Un rientro sicuramente amaro, soprattutto per chi si troverà alle prese con le valigie che dovranno essere disfatte e con montagne di indumenti da lavare, stirare e sistemare. Per non parlare poi del rientro al lavoro, che ovviamente, non sarà affatto gradevole.

Tuttavia, prima di poter rientrare nella propria casa, per chi ha la fortuna di avere una casa la mare, la fine di agosto vuol dire anche chiudere tutto e rimettere ogni cosa al proprio posto. Una cosa sicuramente non semplice da fare, soprattutto perché sarà necessario eseguire ogni cosa con attenzione, per evitare amare soprese il prossimo anno.

Prima di chiudere la casa al mare ecco cosa è importante fare per non avere brutte sorprese

La casa al mare non è soltanto un luogo in cui passare le giornate d’estate, ma sarà un vero e proprio rifugio, un’oasi di relax in cui trascorrere le sere fresche con amici e parenti. Proprio per questo, sarà importante lasciarla sempre modo perfetto, così da non trovare brutte sorprese l’anno successivo. Ma cosa bisogna fare quindi prima di chiudere definitivamente la casa al mare?

Sicuramente la prima cosa da fare è una pulizia profonda in ogni ambiente. Ciò vuol dire rimuovere lo sporco, la polvere e tutto ciò che potrebbe arrecare danni agli oggetti. In cucina dovrà essere portato via tutto ciò prossimo alla scadenza e nelle dispense non dovrà restare nulla che possa andare a male durante la nostra assenza. Il frigo dovrà essere svuotato completamente, pulito e poi staccato dalla presa della corrente. Occhio anche a non lasciare la spazzatura.

Il bagno dovrà essere lasciato immacolato, meglio chiudere i tappi di doccia, lavandino e bidet, per evitare la risalita di cattivi odori e anche di qualche piccolo insetto. Coprire con delle vecchie lenzuola divani e materassi, per impedire che si accumuli troppa polvere. Anche eventuali arredi esterni dovranno essere smontati e messi in casa. Infine, prima di chiudere la porta, staccare acqua, luce e gas, chiudere le imposte e salutare quella che è stata la propria casa per tutta la stagione. Con questi semplici gesti, non si avranno brutte sorprese e tutto sarà perfetto.