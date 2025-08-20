Pelle sempre protetta in estate: perché è importante?

ROMA – La stagione estiva porta con sé giornate più lunghe e una maggiore esposizione ai raggi solari, sia durante momenti di svago al mare o in montagna, sia nelle attività quotidiane all’aperto. Tuttavia, l’aumento dell’esposizione alla luce solare comporta rischi significativi per la pelle. I raggi ultravioletti, in particolare quelli di tipo UVA e UVB, possono provocare danni immediati come eritemi e scottature, oltre a effetti a lungo termine quali l’invecchiamento cutaneo precoce e un aumento del rischio di tumori della pelle.

La sensibilità cutanea alla luce solare varia in base a fattori genetici e ambientali, ma la prevenzione rimane essenziale per tutti. La protezione solare, unita a comportamenti consapevoli, è il primo passo per ridurre il rischio di danni e preservare la salute della pelle negli anni.

Il ruolo della fotoprotezione quotidiana

Proteggere la pelle non significa soltanto applicare un filtro solare quando si trascorre una giornata in spiaggia. Gli esperti raccomandano l’uso quotidiano di creme e lozioni con fattore di protezione anche in città, poiché i raggi UV penetrano attraverso le nuvole e possono riflettersi su superfici come acqua, sabbia e asfalto. Questa costanza aiuta a prevenire il fotoinvecchiamento, che si manifesta con perdita di elasticità, comparsa di rughe sottili e discromie cutanee.

Inoltre, la fotoprotezione quotidiana contribuisce a mantenere uniforme l’incarnato, limitando la formazione di macchie solari. L’uso di prodotti con filtri ad ampio spettro è consigliato in ogni fascia d’età e su ogni tipo di pelle, prestando attenzione alle zone più esposte come viso, collo, mani e décolleté.

La scelta dei prodotti solari

La protezione efficace dipende anche dalla qualità e dalla tipologia di prodotto utilizzato. Formulazioni specifiche, studiate per diversi fototipi e condizioni ambientali, offrono la possibilità di adattare la protezione alle proprie esigenze. Alcuni brand hanno sviluppato linee ad alta tollerabilità, con texture leggere e resistenti all’acqua, per garantire comfort e sicurezza anche in situazioni di esposizione prolungata.

Marchi specializzati come i prodotti solari Lancaster sono spesso citati per la loro combinazione di filtri innovativi e texture piacevoli, che facilitano l’applicazione frequente senza lasciare residui visibili. La regolarità nell’applicazione e il rinnovo della protezione ogni due ore in caso di esposizione diretta sono aspetti determinanti per mantenere la pelle al riparo dai raggi nocivi.

Idratazione e nutrimento della pelle durante l’estate

Oltre alla protezione dai raggi UV, la pelle necessita di un’adeguata idratazione. L’esposizione al sole, il vento e l’acqua salata o clorata possono alterare il film idrolipidico cutaneo, causando secchezza e disidratazione. Per contrastare questi effetti, è consigliabile utilizzare creme idratanti e sieri arricchiti con ingredienti come acido ialuronico, glicerina e oli vegetali.

L’alimentazione gioca anch’essa un ruolo importante: un apporto regolare di acqua e una dieta ricca di frutta e verdura contribuiscono a mantenere il corretto equilibrio idrico e a fornire antiossidanti utili a contrastare lo stress ossidativo indotto dai raggi solari. L’integrazione con vitamine e minerali, quando necessaria, può supportare ulteriormente la salute cutanea.

L’importanza della prevenzione anche per i più piccoli

La pelle dei bambini è particolarmente sensibile e richiede attenzioni specifiche. La quantità di melanina, pigmento naturale che fornisce una certa protezione dai raggi UV, è inferiore rispetto agli adulti, rendendo i più piccoli più vulnerabili ai danni solari. L’uso di cappellini a tesa larga, occhiali da sole con filtro UV e abbigliamento leggero ma coprente è raccomandato nelle ore di maggiore intensità solare.

La fotoprotezione con prodotti ad alta protezione è fondamentale, così come la limitazione dell’esposizione nelle ore centrali della giornata. Queste abitudini, se consolidate sin dall’infanzia, contribuiscono a ridurre il rischio di danni cumulativi e patologie cutanee in età adulta.