Terremoto Mediaset, i fan non ci credono: c’è la cancellazione definitiva

Il daytime pomeridiano di Mediaset è stato scosso da quello che alcuni definiscono un vero e proprio terremoto. Una serie di grande successo e acclamata dal pubblico subirà un nuovo stop nella sua programmazione. Dopo la breve pausa estiva gli spettatori si attendevano un ritorno nel palinsesto. Ma l’azienda di Cologno Monzese ha deciso diversamente.

I numeri fin qui sono stati eloquenti: ascolti elevati, share eccellente. Eppure Mediaset ha deciso di non reinserire la serie nella sua fascia originaria. I fan non si attendevano certo una decisione simile. La serie è stata cancellata e rimane da capire se la cancellazione sarà confermata o se è prevista una collocazione in un altro slot orario.

A partire dal 25 agosto cambia la programmazione nel daytime pomeridiano per Io sono Farah. Dopo due settimane di pausa estiva i vertici aziendali avevano previsto la messa in onda delle nuove puntate della dizi turca. Ma a quanto pare non sarà così. La soap con Demet Özdemir rimane esclusa dal palinsesto pomeridiano.

La decisione di Mediaset sullo stop alla soap di successo

Io sono Farah lascerà spazio ai nuovi episodi di If you love. Questo malgrado il grande successo della soap turca che ha conquistato una media superiore a 1,8 milioni di spettatori a puntata, raggiungendo anche uno share del 24%. Proprio il grande successo di Io sono Farah ha spinto Mediaset a sospendere la serie dall’11 agosto per due settimane, così da non “sprecare” puntate in un periodo reputato “morto” dal punto di vista degli ascolti tv.

Inizialmente il ritorno in onda della soap con Farah e Tahir era previsto per lunedì 25 agosto nella fascia del pomeriggio. Mediaset però ha deciso di cambiare ancora programmazione. I dirigenti del Biscione hanno scelto di accelerare il finale di un’altra dizi turca: If you love, un’altra soap turca da 40 episodi lanciata nel pomeriggio di quest’estate.

Tra il 25 e il 29 agosto verranno trasmessi ancora due episodi consecutivi di If you love. La messa in onda delle nuove puntate inedite di Io sono Farah invece è rinviata a data da destinarsi. Rimane ancora da capire quale sarà la nuova collocazione della soap nel palinsesto autunnale di Canale 5. Non è escluso che non possa andare in onda al sabato pomeriggio, magari prima di Verissimo.

Un’altra possibilità, alla luce del grande successo televisivo della soap, è che i vertici dell’azienda decidano di mettere in onda gli episodi su Mediaset Infinity, come accaduto precedentemente con altre fiction turche fruibili soltanto online.