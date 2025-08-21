Pareo da mare, ti svelo il mio trucco per lavarlo senza rovinarlo: è sempre perfetto

Pareo da mare, ecco come bisogna lavarli per garantire la tenuta nel tempo: solo in questo modo non si rovinano e sono sempre perfetti per le stagioni future.

I pareo da mare sono tra gli accessori estivi più amati: leggeri, versatili, colorati e perfetti per la spiaggia o la piscina. Tuttavia, sabbia, salsedine, crema solare e sudore possono rovinarli facilmente, scolorendoli o rendendoli ruvidi al tatto. Per mantenerli belli, morbidi e profumati a lungo, è fondamentale prendersene cura nel modo giusto. Non serve quindi solo lavarli, ma sarà importante farlo anche nel modo giusto.

La maggior parte dei pareo sono fatti con materiali estremamente delicati, inoltre, essendo spesso colorati e con applicazioni come strass, brillantini e decorazioni, sarà necessario prestare molta attenzione alla fase di lavaggio, per evitare che si possano scolorire o rovinare nel tempo. Ecco che quindi, sarà molto importante sapere bene come agire, affinché i pareo possano durare, evitando così di rovinarli rapidamente.

Come lavare accuratamente i pareo mare per non rovinarli prima del tempo

La prima cosa importante da fare prima di procedere con il lavaggio del pareo, è leggere l’etichetta per verificare in che modo è meglio agire. Si tratta di un passaggio che in molti ignorano, ma che in realtà racchiude delle informazioni importantissime e che aiuteranno ad ottenere un lavaggio perfetto e senza rischi.

Se sull’etichetta venisse riportato che il pareo non può essere lavato in lavatrice, allora toccherà farlo a mano. Ecco quindi la procedura più corretta per un lavaggio a mano perfetto:

Riempire una bacinella con acqua fredda o tiepida Aggiungere un cucchiaino di detersivo delicato, meglio se per capi colorati o delicati Lasciare in ammollo per 5-10 minuti Strofinare leggermente, senza torcere Risciacquare bene con acqua fredda Tamponare con un asciugamano e stendere all’ombra, evitando la luce diretta del sole.

Se invece il pareo può andare senza problemi in lavatrice, ecco come fare:

Usare un programma per delicati o seta Impostare temperature basse (30° massimo) Inserire il pareo in un sacchetto per bucato, evitando così che si possa rovinare Usare una centrifuga leggera o, meglio ancora, escluderla completamente Anche in questo caso meglio asciugare il pareo all’aria aperta, ma senza esporlo alla luce solare diretta.

Ecco quindi i metodi più adatti per poter lavare il pareo senza rischiare di rovinarlo. Se verranno rispettati, si manterrà in perfetto stato per tantissimo tempo e sarà sempre pronto per essere indossato. Un ultima cosa, i pareo non vanno mai stirati, si rischierebbe di bruciarli.