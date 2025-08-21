Alex Zanardi, la notizia è stata appena confermata: tutti commossi

Una bella notizia legata al campione simbolo di coraggio e tenacia nelle avversità è stata confermata. Ecco di cosa si tratta.

La vicenda umana di Alex Zanardi è un esempio di tenacia e, come si dice oggi, di resilienza. L’ex campione sulle quattro ruote continua a colpire tutti per l’incrollabile forza d’animo e la capacità di trasformare i colpi del destino, anche i più terribili, in punti di appoggio, in leve da sfruttare per ripartire di nuovo. Una storia e un esempio di vita che vanno al di là dello sport.

Due incidenti gravissimi hanno segnato l’esistenza dell’ex pilota di Formula 1. Il primo è il terribile incidente del 2000 sulla pista del Lausitzring costato a Zanardi l’amputazione di entrambe le gambe. Il secondo risale invece al 2020, quando Alex si scontrò con la sua handbike contro un camion e finì per un mese in coma farmacologico.

Sulle attuali condizioni del campione la famiglia ha comprensibilmente mantenuto un totale riserbo. Come ribadito in più occasioni dalla moglie Daniela, la priorità è quella di consentire al marito di concentrarsi sul percorso riabilitativo, lontano dall’invadente brusio dei mass media. Alex Zanardi non cessa di essere esempio di forza, coraggio e volontà per milioni di persone nel mondo.

Alex Zanardi, riparte l’importante iniziativa ideata dal campione

Una bella iniziativa legata al nome di Alex Zanardi è Obiettivo Tricolore, la grande staffetta paralimpica ideata nel 2020 dal campione per riunire l’Italia dopo il periodo del lockdown per il Covid. La staffetta sta per ripartire dopo un anno di pausa dovuto agli impegni di Parigi 2024 per alcuni atleti del gruppo dei partecipanti.

Domenica 21 settembre partirà dunque la quinta edizione della staffetta paralimpica pensata da Alex Zanardi. Sulle strade d’Italia si confronteranno 70 atleti paralimpici pronti a sfidarsi lungo i 1790 chilometri del percorso, a dimostrazione di come lo sport non sia soltanto competizione per la vittoria ma anche forza di promozione culturale e strumento di inclusione sociale.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Obiettivo3 (@obiettivo3) által megosztott bejegyzés

Partenza fissata dunque a domenica 21 settembre 2025. Il via avrà luogo dalla Puglia (Gallipoli, Leporano e Taranto). La staffetta proseguirà poi verso Basilicata (Matera e Lavello), Campania (Campolattaro) Abruzzo (Villetta Barrea e Avezzano), Lazio (Rieti), Umbria (Spoleto e Passignano sul Trasimeno), Toscana (Montalcino e Montevarchi), Emilia-Romagna (Casalecchio di Reno, Maranello, Modena), Veneto (Monselice, Padova, Paese, Fonzaso).

La tappa finale è prevista in Trentino, dove la corsa passerà per il Passo Rolle prima di arrivare al Festival dello Sport di Trento. Arrivo previsto per venerdì 10 ottobre. Un’interessante novità di questa edizione saranno le ‘tappe challenge’, che permetteranno agli atleti di affrontare sfide ancora più impegnative tra chilometri da percorrere e dislivelli da affrontare, e i ‘bike climb’ (come il Passo della Futa e il Passo Rolle). Prevista anche una nuovissima tappa di triathlon sprint sul Lago Trasimeno.