Sospeso il servizio per oltre mezza giornata, cerchiate la data: sarà un problema

Un servizio essenziale verrà interrotto per oltre mezza giornata. Le ricadute dell’interruzione si faranno inevitabilmente sentire. Occorre dunque essere preparati e cerchiare la data sul calendario. La sospensione durerà per tredici ore e costringerà famiglie e attività a riprogrammare le propria organizzazione quotidiana, con le relative conseguenze pratiche.

Riuscire a prepararsi per tempo diventa dunque una necessità. Farsi trovare impreparati in occasione di un’interruzione come questa può dar luogo infatti a disagi di difficile gestione. Segnare la data della sospensione sul calendario è una misura di buon senso, prima ancora che un consiglio. Così facendo avremo modo di pianificare in anticipo eventuali alternative e ridurre al minimo l’impatto dei disservizi.

La programmazione è la prima misura di prudenza in circostanze come queste, così da permetterci di affrontare la giornata senza sorprese di sorta. L’intervento sarà circoscritto nello spazio e nel tempo. Tuttavia la sua durata – tredici ore, praticamente più di mezza giornata – lo rende di particolare rilevanza. Non si tratta dunque di un dettaglio marginale, ma di un evento da considerare con attenzione per minimizzare gli inevitabili disagi.

Sospensione di oltre mezza giornata per il servizio, la data da segnare sul calendario

Da Acea Ato2 è arrivata la comunicazione: per tredici ore Roma sud rimarrà senz’acqua. Dalle ore 09:00 alle 22:00 di lunedì 25 agosto verrà sospeso il servizio idrico in diverse aree del nono municipio. La chiusura dei rubinetti dalla mattina alla sera è dovuta a interventi di manutenzione straordinaria necessari per migliorare l’efficienza del servizio idrico.

Per limitare i disagi dei cittadini è stato previsto un servizio di rifornimento tramite autobotti. I stazioneranno su via di Decima 96 e viale Camillo Sabatini 16. È stato comunicato anche l’elenco dettagliato delle vie dove potrebbe mancare l’acqua dalle 9 alle 22 di lunedì 25 agosto.

Ecco nel dettaglio le vie dove potrebbe mancare l’acqua per tredici ore:

Via Roberto Lordi;

viale Luigi Mascherpa;

viale Inigo Campioni;

via Maputo; via Bombay;

via Suez;

via Durban;

via Singapore;

via Madras;

via Calcutta;

via Praga;

via Piana di Montorio;

viale dell’Oceano Indiano nel tratto tra via di Decima e via Praga.

La raccomandazione è dunque quella di pianificare con il necessario anticipo le attività della giornata di lunedì 25 agosto. È consigliabile avere pronte scorte d’acqua, rivedere gli impegni domestici e lavorativi e informare della sospensione dell’acqua i soggetti più vulnerabili, a partire dagli anziani e dalle famiglie con bambini.

Cerchiare la data della chiusura dei rubinetti e adottare semplici misure preventive consentirà di affrontare la giornata con maggior serenità, riuscendo a gestire l’impatto dell’interruzione del servizio idrico senza eccessive ricadute sulla vita di tutti i giorni.