Pensioni di settembre: aumenti, trattenute e novità in arrivo

Stanno per arrivare le pensioni di settembre. Ecco le novità, gli aumenti e le trattenute del cedolino del prossimo mese.

L’INPS introduce alcune novità con il prossimo accredito delle pensioni – previsto per il 1° settembre 2025 – che riguardano milioni di pensionati nel nostro Paese. Nell’area riservata MyINPS – accessibile tramite credenziali digitali (SPID, CIE o CNS) – è già disponibile il cedolino pensionistico di settembre nel quale sono presenti aggiornamenti su aumenti, trattenute e modalità di ritiro dell’assegno.

Lunedì 1° settembre la pensione verrà accreditata sui conti correnti bancari, sui libretti postali e sulle carte prepagate con IBAN. Per chi invece ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali il ritiro dovrà seguire, come da prassi, un calendario scaglionato secondo la lettera iniziale del cognome (si parte da A – B il 1° settembre e si conclude con S – Z nella mattina del 6 settembre).

Il ritiro in contanti è possibile soltanto per le pensioni fino a mille euro mensili. Al di sopra di questa soglia occorre comunicare un IBAN per l’accredito della pensione. Ne consegue che i pensionati che pure hanno prelevato in contanti nei mesi passati ma che a settembre sono destinati a superare questa soglia dovranno fornire quanto prima i dati bancari all’ente previdenziale.

Pensioni, le novità di settembre tra aumenti e trattenute

A settembre molti pensionati vedranno aumentare l’importo grazie al rimborso IRPEF del modello 730. L’aumento sarà accreditato direttamente sul cedolino per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno. Chi presenterà il 730 entro il 30 settembre vedrà con ogni probabilità slittare il rimborso a ottobre o novembre.

Anche a settembre prosegue il recupero delle indennità una tantum da 200 e 150 euro erogate nel 2022 e risultate non spettanti dopo le verifiche sui redditi. Fino al recupero dei complessivi 350 euro verrà applicata una trattenuta mensile di 50 euro.

Nei mesi scorsi hanno avuto luogo i conguagli fiscali relativi al 2024. I conguagli proseguono anche nel mese di settembre, con trattenute che andranno a recuperare eventuali debiti IRPEF e addizionali regionali e comunali. L’INPS poi sta sospendendo e revocando le prestazioni collegate al reddito per i pensionati che non hanno comunicato i dati sul reddito riferiti al biennio 2020-2021.

A questo riguardo verranno applicate trattenute fino al 5% o revoche definitive che appariranno sul cedolino di settembre. L’attenzione rimane alta anche sugli assegni sociali e sulle prestazioni di invalidità civile, dove non sono in previsione recuperi o trattenute fiscali. È indispensabile comunicare correttamente i dati sul reddito per evitare che scattino sospensioni o revoche. Infine l’INPS ricorda che le operazioni di verifica e recupero si svolgono nel pieno rispetto della vigente normativa e con la possibilità di assistenza attraverso i canali ufficiali.