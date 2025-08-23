Il piatto doccia è tornato bianchissimo grazie a questo mix naturale: in casa c’è tutto il necessario

Niente più prodotti chimici per far tornare bianchissimo il piatto doccia: mi è bastato mixare questi due ingredienti ed il gioco è fatto.

Il bagno è uno degli ambienti di casa in cui si passa una buona parte del proprio tempo, in primis per dedicarsi alla propria igiene personale e in secondo luogo, sarà anche il luogo ideale dove trascorre qualche minuto di relax lontano da tutto e da tutti. Proprio per questo, soprattutto se la famiglia è numerosa, tenderà a sporcarsi molto rapidamente, accumulando anche una gran quantità di germi e batteri.

Tuttavia, il problema principale non è solo eliminare lo sporco, ma soprattutto riuscire a mantenere il bagno, in ogni suo elemento, in modo perfetto, tale da sembrare sempre nuovo In particolare, sarà il piatto doccia a necessitare di attenzioni maggiori, perché alla lunga non solo tende a sporcarsi ma anche a diventare giallo, avendo così un effetto di sporco e trascuratezza.

Come ottenere un piatto doccia bianchissimo con un solo rimedio naturale

Usura, scarsa pulizia, prodotto sbagliati, sono tutti fattori che alla lunga possono portare il piatto doccia ad ingiallirsi. Un effetto per nulla gradevole e che può diventare un serio problema da affrontare. Fortunatamente, i rimedi non mancano, ma uno in particolare è perfetto per far tornare bianchissimo il piatto doccia.

Anche se in commercio di certo non mancano i prodotti studiati per sbiancare e igienizzare al tempo stesso, si tratta pur sempre di sostanze chimiche, che, se non usate in modo adeguato possono anche peggiorare la situazione. Per fortuna, esiste un efficace rimedio naturale perfetto per ottenere un piatto doccia come nuovo e nello specifico servirà: percarbonato e limone, due prodotti naturali dalla grande efficacia.

Ma come utilizzarli nello specifico? Prima di tutto occorrerà:

2 cucchiai di percarbonato di sodio

Succo di mezzo limone fresco

Acqua calda

Una spugna morbida o un panno in microfibra

Versare il percarbonato in una ciotola, aggiungere il succo di limone e poi un goccio di acqua calda e mescolare fino ad ottenere un composto cremoso. A questo punto applicare il composto sulle superfici del box doccia, partendo dai punti più trascurati. Lasciare agire per 15-20 minuti, dopodiché prendere la spugna e con movimenti circolare strofinare. Una volta fatto questo, non si dovrà fare altro che risciacquare e si noterà subito la differenza. Un rimedio semplicissimo, ma davvero molto efficace e che farà dire addio per sempre al piatto doccia ingiallito.