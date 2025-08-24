A Roma c’è un luogo meraviglioso e ricco di storia: l’ingresso è gratuito!

La Città Eterna è ricca di arte e storia. Ma offre anche tante soprese, come la possibilità di visitare un luogo meraviglioso a costo zero.

Nell’anno del Giubileo Roma spalanca la braccia per accogliere una moltitudine di pellegrini in arrivo da ogni parte del pianeta, pronti a varcare la Porta Santa della Basilica di San Pietro per un’esperienza di fede e di riconciliazione con Dio. In tanti però sfruttano l’occasione fornita dal pellegrinaggio giubilare per prolungare il loro soggiorno nella Città Eterna.

Inutile dire che la Capitale rende possibile la visita di tantissimi luoghi ricchi d’arte e di storia. Accanto alle mete più battute del centro storico di Roma ci sono numerosi altri itinerari da percorrere comodamente grazie alla metropolitana. Per chi preferisce invece una guida parlante ci sono a disposizione i famosi autobus Hop-on Hop-off, che si fermano nei punti più significativi.

Roma è un tripudio di piazze, fontane, monumenti famosi in tutto il mondo. È cosa nota. Forse meno noto il fatto che la città mette a disposizione anche una rete di musei e luoghi culturali spesso non menzionati dalle guide più convenzionali. Tra questi c’è un luogo meraviglioso e carico di storia che vale la pena di essere visitato, tanto più che l’ingresso è gratis.

Roma, il luogo storico meraviglioso visitabile gratuitamente

Gli stessi romani conoscono poco il Museo Napoleonico, un luogo carico di storia che si trova a Palazzo Primoli, a poca distanza da Piazza Navona. Al suo interno custodisce opere d’arte, gioielli, mobili antichi e cimeli storici, tutti oggetti che stanno a testimoniare il legame tra Roma e alcuni componenti della famiglia Bonaparte che soggiornarono in questo stupendo palazzo.

Come detto l’ingresso al Museo Napoleonico è totalmente gratuito. Questo spazio è nato dalla passione per il collezionismo del conte Giuseppe Primoli, figlio di Carlotta Bonaparte (nipote di Napoleone I e moglie di Pietro Primoli, conte di Foglia). Fu proprio il figlio Giuseppe, nel 1927, a donare a Roma il palazzo e le preziose raccolte della sua famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da My name is… (@scubadolphin)

Grazie alla donazione del conte Primoli è stato possibile creare uno spazio museale che ancora oggi conserva possiamo dire intatta l’atmosfera intima e raffinata di una dimora aristocratica del XVIII secolo. Al suo interno i visitatori potranno accedere a un percorso espositivo che si snoda lungo dodici sale impreziosite dalla ricca collezione del conte.

Il Museo Napoleonico ospita ritratti ufficiali dei vari membri della famiglia napoleonica. Ma si trovano anche dipinti di corte, oggetti d’uso quotidiano e arredi pregiati. A raccontare la vita dei membri della famiglia di Napoleone ci sono anche molte sculture. Spiccano per fascino le sale dedicate a Letizia Ramolino (madre dell’Imperatore) e a Paolina Bonaparte.

Quest’ultima visse a lungo a Roma dove si segnalò come una delle protagoniste della mondanità romana. Il Museo Napoleonico fa parte del Sistema Musei di Roma Capitale: l’ingresso è gratis dentro un palazzo collocato tra altri due luoghi storici della Città Eterna: Piazza Navona e il lungotevere.