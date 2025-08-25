Colpo Nico Gonzalez in Serie A: 27 milioni proprio sul gong

Buona la prima per la Juventus, che ha portato a casa i primi tre punti della stagione battendo il Parma tra le mura amiche per 2-0. In gol il nuovo bomber David, ma anche il separato in casa Dusan Vlahovic, che ha chiuso i conti nel finale poco dopo l’espulsione di Cambiaso.

Una rete quella del serbo che non sembra però cambiare giudizi e mercato su di lui, che resta in lista di sbarco alla luce dell’altissimo ingaggio e del contratto in scadenza il prossimo anno. Eppure Juve-Parma è stata l’occasione (seppur per una manciata di minuti) per mettersi in mostra anche per un altro calciatore sulla lista dei cedibili. Il riferimento è a Nico Gonzalez, esterno argentino che alla prima uscita stagionale ha avuto modo di raccogliere solo 10 minuti in campo al posto di Conceiçao.

Il profilo dell’ex Fiorentina resta ad ogni modo caldissimo in uscita, con l’Atletico Madrid particolarmente interessato. L’addio di Gonzalez porterebbe inoltre la Juventus a puntare anche su un nuovo esterno d’attacco in entrata.

A proposito dei movimenti di mercato di questi ultimi giorni ha parlato lo stesso Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, ai microfoni di ‘Dazn’: “Se ci sarà occasione di migliorare la squadra, lo faremo. Igor sta dando un’impronta chiara, nono solo tecnicamente ma anche sulla testa dei giocatori. Vale così per tutti, il campo poi parlerà”.

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez addio last minute: idea per la Roma

La Juventus resta quindi attenta e pronta a sfruttare qualunque occasione gli venga posta davanti. In questi ultimi giorni di mercato molto potrebbe passare dalle cessioni ed una di queste dovrebbe riguardare proprio Nico Gonzalez.

Diego Simeone vorrebbe il connazionale all’Atletico, ma la Juve apre solamente al prestito con obbligo di riscatto per 30 milioni complessivi. Una cifra importante in merito al quale ora c’è distanza con gli spagnoli.

Oltre al club iberico con cui c’è distanza, attenzione però alla Roma per Nico Gonzalez. I giallorossi sono alla ricerca di un esterno con le caratteristiche dell’argentino e l’affare potrebbe decollare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 27 milioni di euro.

Si tratterebbe di una cifra decisamente più vicina alle richieste e alle esigenze della Juventus che potrebbe quindi propendere per l’addio anche in Serie A, riversando poi le attenzioni su un altro esterno offensivo come Zhegrova.