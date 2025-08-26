Altro che temporali e cielo grigio, in questa regione c’è (quasi) sempre bel tempo: il motivo

C'è una regione italiana dove il bel tempo e la regola: l'ideale per chi non ama la pioggia e i temporali.

Fenomeni come i temporali non colpiscono l’Italia allo stesso modo. CI sono zone come la Pianura Padana, nel Nord Italia, più esposte alla formazione di temporali violenti. Gli esperti la definiscono come una sorta di laboratorio naturale per lo sviluppo di fenomeni estremi. Infatti qui l’aria calda e umida risalente dal Mediterraneo si incontra con correnti più fresche provenienti dalle Alpi e dagli Appennini.

In questo modo si creano le condizioni ideali per la formazione di supercelle e temporali di particolare intensità. Non per nulla qui grandinate con chicchi di grandi dimensioni o altri fenomeni estremi come trombe d’aria e downburst non sono affatto eventualità rare. Motivo per cui l’area del Nord-Est che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia, parte della Lombardia orientale e dell’Emilia Romagna settentrionale viene soprannominata «grandine valley d’Europa».

È in quest’area infatti che si abbattono le grandinate più forti e frequenti del continente europeo. La violenza dei temporali può abbattersi con tale impeto da arrecare danni a case, automobili, coltivazioni. Diverso il discorso in una regione italiana dove invece c’è quasi sempre bel tempo e fenomeni come quelli appena descritti sono relativamente rari.

La regione dove il bel tempo è la regola

Stiamo parlando della Sardegna. L’isola è una sorta di paradiso per chi ama il cielo sereno e si caratterizza per una relativa calma atmosferica. Questo vale in particolare per le aree costiere e pianeggianti, dove i temporali violenti sono decisamente più rari rispetto al resto dello Stivale. Questo grazie alla posizione geografica e all’influenza dei venti di provenienza marina.

Le particolari condizioni della Sardegna favoriscono in generale la stabilità del clima, lunghe giornate assolate e cieli tersi per buona parte dell’anno. In sostanza, possiamo dire che l’Italia si divide in due grandi zone climatiche, con aree meno soggette a fenomeni temporaleschi (Sardegna, in particolare le coste, la Sicilia meridionale e sud-orientale, le coste tirreniche centro-meridionali).

Più a rischio invece la Pianura Padana, il Nord-Est e le aree pedemontane alpine. In pratica alcune regioni sono perfette per chi ama il sole e la stabilità, mentre in altre ogni estate bisogna fare i conti con fenomeni meteorologici intensi. Le zone pedemontane e prealpine, a causa della conformazione del territorio, favoriscono la convezione. La rapidità con cui l’aria sale favorisce la formazione di nubi temporalesche molto sviluppate.

Non è infrequente che durante i pomeriggi si scatenino rovesci violenti, spesso associati a fulmini, grandine e improvvise folate di vento. La situazione cambia di molto scendendo verso il Centro-Sud. Aree appenniniche a parte, qui i fenomeni estremi si fanno più sporadici e meno intensi. Anche sulle coste tirreniche si formano temporali, ma è raro che abbiano la stessa violenza di quelli che si abbattono sul Settentrione d’Italia.