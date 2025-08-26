Bicarbonato, perché usarlo solo in casa? Provalo in questo modo e guarda come diventa prezioso

In un’era dove l’inquinamento e il cambiamento climatico sono al centro di tantissimi dibattiti, cercare di avere un approccio più green in casa è senza dubbio un piccolo passo che possiamo fare e che, nel nostro piccolo permetterà di mettere da parte abitudini sbagliate e che possono contribuire a peggiorare la situazione. Si tratta di piccole attenzioni, che sicuramente faranno la differenza, anche dal punto di vista economico.

Per iniziare a cambiare ‘stile’ di vita in casa, l’uso di rimedi naturali per le faccende domestiche è senza dubbio il primo passo. Fortunatamente, sono tantissimi i prodotti che abbiamo in casa e che si prestano benissimo per svolgere le più svariate pulizie. Fra i tanti, uno spicca particolarmente per qualità, efficacia e potenzialità: il bicarbonato.

Bicarbonato, come usarlo non solo in casa: idee geniali tutte da provare

Il bicarbonato di sodio non è utile solo in cucina o per le pulizie domestiche: anche in giardino può diventare un prezioso alleato naturale, economico ed ecologico. Grazie alle sue proprietà antibatteriche, antifungine e deodoranti, il bicarbonato può essere utilizzato in diversi modi per curare e proteggere piante, ortaggi e spazi esterni.

Il primi utilizzo del bicarbonato in giardino è quello per agire contro muffe e funghi. Questo prodotto, infatti, è ottimo per prevenire o trattare malattie fungine come l’oidio (la “malattia bianca” delle foglie). Per renderlo efficace si dovrà mescolare 1 litro d’acqua con 1 cucchiaino di bicarbonato e, volendo, si potrà aggiungere anche un cucchiaino di sapone di Marsiglia (che funge da tensioattivo). Una volta pronto, si dovrà spruzzare sulle foglie colpite, evitando le ore più calde.

Inoltre, il bicarbonato risulta anche essere un ottimo repellente naturale per alcuni insetti come formiche, afidi o scarafaggi. Si dovrà spargere una piccola quantità di bicarbonato attorno alle piante o vicino agli ingressi delle formiche. Può essere utile anche miscelarlo con zucchero per attirare gli insetti, che poi verranno respinti o eliminati. Ma non è tutto, perché il bicarbonato è anche in grado di neutralizzare gli odori sgradevoli, anche nel compost o nei vasi di fiori stagnanti. Basterà aggiungerne una piccola quantità (senza esagerare, per non alterare il pH eccessivamente) direttamente nel compost o nel sottovaso e i cattivi odori spariranno. Ecco che quindi, il bicarbonato diventa un valido alleato in casa e anche nel giardino.