Donnarumma arriva con lo sconto: firma per 30 milioni

Gigio Donnarumma è diventato in poche settimane il vero caso di questa sessione estiva di calciomercato dopo l’esclusione dal progetto Paris Saint Germain.

L’estremo difensore della Nazionale italiana ad un anno dalla naturale scadenza del proprio contratto è arrivato ad un capolinea inaspettato con i parigini, soprattutto dopo quanto fatto vedere nell’ultima magica stagione terminata con la vittoria trionfale della Champions League.

Donnarumma dovrà quindi trovare una nuova realtà in cui esprimersi nei prossimi giorni per evitare di restare un anno ai box in attesa della scadenza naturale. Un trattamento quello riservato all’ex numero 1 del Milan che non è piaciuto a molti. Di questo partito è l’ex campione Dugarry, che ha parlato a ‘Rothen s’enflamme’ su ‘RMC’: “Questa situazione riflette perfettamente ciò che è diventato il calcio”.

Ed ancora: “Si rimprovera ai giocatori di non avere cuore o senso del club, ma quando vedo come il PSG ha trattato Donnarumma, che pure ha avuto momenti difficili ma è stato decisivo nelle ultime vittorie, resto scioccato”. Dugarry ha aggiunto: “Mi si dovrà spiegare in cosa Chevalier sia migliore di Donnarumma. Ha dichiarato amore al club, si è sacrificato anche nei momenti più duri. Non meritava questo trattamento”.

Infine: “Bisogna sempre trattare con rispetto le proprie stelle. Nel caso Donnarumma, il PSG non lo ha fatto“. Una stoccata molto forte che fa trasparire ancora come ci sia disparità di giudizio e tanto chiacchiericcio sulla situazione del portiere italiano che intanto nei giorni scorsi ha anche salutato i tifosi allo stadio.

Calciomercato, Manchester City su Donnarumma: firma per 30 milioni

Non resta quindi che trovare la prossima tappa della carriera di Donnarumma che potrebbe portarlo ad atterrare in Inghilterra. La Premier League lo aspetta con un club in particolare pronto a spendere cifre elevate per averlo.

Donnarumma è finito in queste settimane nel mirino del Manchester City godendo anche dei favori di Pep Guardiola. Stando a quanto evidenziato da Fabrizio Romano gli inglesi starebbero facendo passi in avanti nei colloqui con il Paris Saint Germain che potrebbe aver abbassato le pretese.

Da 50 milioni iniziali a 30-35 milioni di euro sarebbe sceso il prezzo per acquistare il classe 1999 italiano, il tutto alla luce dell’ultimo anno di contratto ancora in essere con la compagine parigina. Donnarumma sarebbe anche pronto ad unirsi al club britannico ma l’impedimento più grande resta la cessione di Ederson da parte del City che dovrà liberare il posto del brasiliano che ha anche un ingaggio pesante.