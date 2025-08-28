Sono questi gli errori (comunissimi) che ti fanno pagare il doppio in bolletta: come evitarli

Per dimezzare i costi in bolletta sono questi gli errori che si dovranno evitare: sono così comuni, che nemmeno ci rendiamo conto quando li facciamo.

Le bollette di luce, gas e acqua rappresentano una delle principali voci di spesa nelle famiglie italiane. Spesso, però, la colpa dell’aumento dei costi non è solo dei rincari imposti dai fornitori, ma anche di comportamenti sbagliati e distrazioni quotidiane che incidono pesantemente sui consumi. La maggior parte sono errori, così comuni, da non renderci nemmeno conto che li stiamo commettendo e che incidono negativamente sul costo finale.

Oltre ad un rincaro effettivo in questi ultimi anni, le bollette diventano sempre più care anche a causa di comportamenti sbagliati che si assumono in casa. Si tratta di disattenzioni, che alla lunga possono incidere negativamente sul costo finale, facendo così ottenere bollette anche piuttosto consistenti. Ma quali sono quindi questi errori che vanno ad impattare così tanto in bolletta?

Ecco gli errori più comuni che fanno aumentare il costo delle bollette

Uno degli errori più comuni, ma che forse nemmeno sappiamo di commettere è quello di lasciare gli elettrodomestici in stand-by. Molti apparecchi elettronici, come televisori, computer, decoder e forni a microonde, consumano energia anche quando non sono in uso, semplicemente restando in modalità stand-by. Questo consumo “invisibile” può rappresentare fino al 10% della bolletta elettrica annuale. Spegnerli completamente o utilizzare prese multiple con interruttore è un’abitudine che può fare la differenza.

Un altro tipico errore è quello di usare elettrodomestici obsoleti o non in classe energetica alta. Gli elettrodomestici vecchi, o con basse classificazioni energetiche (inferiori alla classe A), consumano molta più energia rispetto ai modelli moderni. Investire in apparecchi più efficienti può sembrare costoso, ma nel medio-lungo termine porta a un risparmio notevole sulla bolletta.

Passiamo poi all’utilizzo di riscaldamenti e condizionatori, che, se non impostati in modo giusto, possono far avere brutte sorprese a fine mese. Tenere il riscaldamento acceso per molte ore al giorno o impostare il termostato a temperature troppo elevate è uno degli errori più comuni in inverno. Lo stesso vale per l’uso del condizionatore in estate, spesso lasciato acceso anche in stanze vuote. Regolare la temperatura sui 20-21°C in inverno e non oltre i 26°C in estate è una buona pratica per ridurre i consumi.

C’è poi l’errore più comune, che è quello di non spegnere le luci nelle stanze inutilizzate.

Può sembrare banale, ma molte persone dimenticano le luci accese anche quando non c’è nessuno nella stanza. Utilizzare lampadine LED e fare attenzione a spegnerle quando non servono è un gesto semplice ma efficace. Infine, lasciare scorrere l’acqua calda mentre ci si lava i denti o durante la doccia incide non solo sulla bolletta dell’acqua, ma anche su quella del gas o della luce (a seconda del tipo di scaldabagno). Ecco che quindi, modificando queste abitudini errate, si andrà ad abbassare anche il costo finale.