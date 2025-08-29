Prima di scegliere un tappeto per casa ecco cosa bisogna sapere: solo così sarà perfetto

Scegliere i tappeti per casa non è una cosa da fare senza le dovute considerazione: ecco cosa sapere e cosa fare per non commettere alcun errore.

Una delle attività più belle e anche soddisfacenti che si svolgono non appena si avrà casa, è quella di poterla arredare e personalizzare secondo i propri gusti. Non si tratta solo di trovare il mobile giusto, il divano più comodo o la camera da letto più confortevole, ma sarà soprattutto trovare tutti quei semplici complementi d’arredo che andranno a donare quel tocco in più ad ogni ambiente. Grandi o piccoli che siano, si tratta di oggetti che permetteranno di dare libero sfogo alla propria fantasia.

Fra i vari complementi d’arredo che in casa non possono mai mancare, troviamo senza dubbio i tappeti. Belli, colorati e confortevoli, donano quel tocco di calore in più che spesso manca. La loro presenza tende a personalizzare l’ambiente, rendendolo ancora più accogliente. Ovviamente, prima di poterne acquistare uno, sarà importante, che permetteranno di fare la scelta giusta.

Come scegliere il giusto tappeto per casa senza commettere errori

In commercio esistono tantissime tipologie che possono differire per materiale, colore, grandezza e ovviamente per il prezzo. Proprio per questo, prima di poterne scegliere uno, sarà importante essere a conoscenza di alcune semplici regole, affinché si possa trovare quello più adatto alla propria casa.

Scegliere un tappeto per casa può sembrare semplice, ma ci sono alcune regole fondamentali da seguire per assicurarsi che sia esteticamente armonioso, funzionale e proporzionato allo spazio. Ecco i principali criteri da considerare:

Dimensioni : a differenza di quello che si possa pensare, la regola più importante è: meglio troppo grande che troppo piccolo. Nel soggiorno, il tappeto dovrebbe coprire almeno le gambe anteriori dei divani e delle poltrone. Idealmente, tutto l’arredamento principale dovrebbe stare sopra il tappeto. Nella sala da pranzo, dovrebbe essere abbastanza grande da contenere tavolo e sedie, anche quando le sedie sono tirate indietro. Nella camera da letto o si opta per un tappeto grande sotto tutto il letto con spazio extra ai lati e in fondo, oppure per due tappeti più piccoli ai lati del letto;

: a differenza di quello che si possa pensare, la regola più importante è: meglio troppo grande che troppo piccolo. Nel soggiorno, il tappeto dovrebbe coprire almeno le gambe anteriori dei divani e delle poltrone. Idealmente, tutto l’arredamento principale dovrebbe stare sopra il tappeto. Nella sala da pranzo, dovrebbe essere abbastanza grande da contenere tavolo e sedie, anche quando le sedie sono tirate indietro. Nella camera da letto o si opta per un tappeto grande sotto tutto il letto con spazio extra ai lati e in fondo, oppure per due tappeti più piccoli ai lati del letto; Colore : si dovrà ovviamente tenere conto del resto dell’arredamento e valutare bene quale tonalità è quella che più si addice. I colori neutri, sono quelli che vanno per la maggiore e si abbiano ovunque, oppure colori vivaci, facendo attenzione a non sceglierli troppo accesi;

: si dovrà ovviamente tenere conto del resto dell’arredamento e valutare bene quale tonalità è quella che più si addice. I colori neutri, sono quelli che vanno per la maggiore e si abbiano ovunque, oppure colori vivaci, facendo attenzione a non sceglierli troppo accesi; Materiale: anche qui c’è sicuramente l’imbarazzo della scelta. Si potrà optare per quelli in lana, che sono resistenti, caldi e confortevoli. Ci sono poi quelli in cotone, leggeri, facili da lavare, ma meno resistenti. Infine, ci sono quelli sintetici, adatti per ambienti umidi o molto vissuti.

Insomma, in base alle proprie esigenze e conoscendo queste piccole informazioni, si potrà fare una scelta oculata e consapevole.