L’icona che non devi mai ignorare sul tuo smartphone: se la noti ti stanno svuotando il conto

Quando si parla di tecnologia speso e volentieri si scontrano due estremi: i tecnofili che ne vedono solo i lati positivi e i tecnofobi che, neanche a dirlo, non hanno sguardi che per i lati negativi della tecnologia. Come spesso capita la posizione più saggia sembra quella dei “tecnocritici” che non demonizzano la tecnologia né la idolatrano, sottolineando la necessità di usarla in maniera attenta e consapevole.

Nel caso degli smartphone ormai onnipresenti nelle nostre vite il principio non cambia. La prossima volta che sullo schermo del telefonino farà capolino un’icona inattesa sarà il caso di fermarsi e controllare cosa sta succedendo. Quell’icona potrebbe rappresentare un segnale di pericolo per il nostro conto.

Questa particolare icona potrebbe significare infatti qualcosa di inquietante come il tentativo da parte di qualche sconosciuto di prelevare del denaro dal nostro conto a nostra totale insaputa. Nel corso degli anni abbiamo imparato a fare attenzione al puntino verde in alto a destra sullo schermo che ci avvisa che fotocamera e microfono sono in uso. Esiste anche un’icona meno nota che appare quando è in corso un pagamento digitale.

Se appare questa icona sullo smartphone ti stanno svuotando il conto

Ci converrà dunque prestare attenzione all’icona NFC. La tecnologia NFC (Near Field Communication) è il sistema che ci permette di pagare avvicinando al POS lo smartphone, lo smartwatch o l’anello smart, senza bisogno di tirare fuori una carta fisica o di inserire il PIN. Una grande comodità che però ha un rovescio della medaglia.

Nel momento in cui avviene un pagamento NFC, sullo schermo del telefono può fare la sua comparsa una piccola icona, quasi impercettibile. Se siamo noi a pagare in quel momento non c’è motivo di allarmarsi. In caso contrario, se l’icona appare improvvisamente, senza che da parte nostra sia stata avviata un’operazione, allora il discorso cambia.

In caso di improvvisa apparizione dell’icona NFC senza alcun motivo potremmo trovarci di fronte a un prelievo non autorizzato di denaro. In tal caso ignorare il segnale sarebbe un grande errore. Se dovessimo notare l’icona di pagamento NFC senza aver avviato alcuna operazione la prima cosa da fare è bloccare subito la transazione disattivando NFC o levando il telefono dalla zona sospetta.

Subito dopo faremo bene a bloccare immediatamente la transazione attraverso app o home banking e segnalare quanto accaduto alla nostra banca che si attiverà per fermare eventuali tentativi fraudolenti. Come azione preventiva, non dimentichiamo di aggiornare il nostro dispositivo così come di usare sistemi di autenticazioni validi (come il riconoscimento facciale o l’impronta digitale).