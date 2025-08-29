Traffico da bollino rosso! Non partite questo giorno: rimarrete bloccati

Tempo di controesodo estivo. Si profilano giornate piuttosto complicate per gli automobilisti che viaggeranno su strade e autostrade della Penisola e rischiano concretamente di rimanere imbottigliati in mezzo a un traffico da bollino rosso. In tanti si metteranno in viaggio per rientrare nelle loro città al termine delle vacanze.

Le autorità consigliano a tutte le persone intenzionate a mettersi al volante in queste giornate di guidare in maniera prudente e rispettosa delle norme della circolazione stradale. Si avvicina insomma un momento decisamente impegnativo per mettersi in viaggio, con la rete autostradale che si prepara a fare i conti con ondate di traffico intenso.

Il controesodo estivo porterà migliaia di automobilisti di rientro in città a incrociare gli ultimi spostamenti dei turisti in partenza. Un intreccio destinato come ogni anno ad alimentare un mix esplosivo di mezzi in movimento, con il consueto corollario di code e rallentamenti, per non parlare delle vere e proprie paralisi su strada, soprattutto in alcune date.

Le giornate da bollino rosso per il traffico

Non solo la giornata di oggi, venerdì 29, ma anche quelle di sabato 30 e domenica 31 agosto saranno momenti difficili per circolare su strade e autostrade, con un traffico da bollino giallo e rosso previsto per tutto il fine settimana. Un esito, come detto, del controesodo estivo. Già a partire dalla mattina di venerdì è previsto un primo incremento di traffico.

Bollino giallo nella prima metà di venerdì, ovvero traffico intenso. Nel pomeriggio il bollino diventerà di colore rosso: traffico intenso con possibili criticità. Le previsioni diffuse da Autostrade per l’Italia parlano di bollino arancione per tutta la giornata di venerdì 29 agosto. Il calendario del traffico diffuso dalla Polizia Stradale prevede invece bollino rosso nella mattinata di sabato 30 agosto.

Sia nella mattinata che nel pomeriggio di sabato secondo Autostrade per l’Italia è previsto un traffico “critico”. In serata la situazione dovrebbe migliorare. Viabilità Italia e Autostrade per l’Italia sono concordi nel segnalare bollino giallo e arancione nella seconda parte della giornata di sabato 30 agosto.

Le cose invece peggioreranno nella giornata di domenica 31 agosto, che sarà decisamente il momento peggiore per mettersi alla guida in autostrada. Tanto alla mattina quanto al pomeriggio le previsioni indicano che la giornata sarà da bollino rosso, il segnale che sta a indicare traffico intenso con criticità. In serata Autostrade per l’Italia segnala qualche leggero miglioramento (bollino arancione). Bollino rosso anche nella mattinata di lunedì 1 settembre, bollino giallo invece nel pomeriggio.