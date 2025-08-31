Decisione presa, Spalletti nuovo allenatore: la destinazione

La Nazionale italiana riparte da Gennaro Gattuso con le gare d’esordio contro Estonia ed Israele ormai alle porte. Il nuovo ciclo dell’Italia prenderà vita ad inizio settembre con un cambio di rotta in panchina rispetto al recente passato.

È finita male infatti l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra tra polemiche, un gioco sterile e risultati negativi che cozzano con le ambizioni di una selezione storica che da troppi anni non partecipa ad un Mondiale.

A proposito della delusione azzurra lo stesso tecnico di Certaldo nelle scorse settimane a ‘Rai 2’ disse: “Purtroppo, quanto è accaduto non mi passa e non mi passerà mai. Sono un uomo che fa le cose in base ai sentimenti, non in base agli interessi. Con la Nazionale ho provato la sensazione di essere in paradiso. Ce l’ho messa tutta. Non sono riuscito a dare niente. Sono dispiaciuto per aver deluso le aspettative. Mi prendo tutte le responsabilità. Avevo scelto io i calciatori, la Federazione mi ha sostenuto. Sono dispiaciuto per i tifosi. Non ho contribuito alla crescita della. Nazionale. Nulla mi scivola addosso, tutto mi consuma”.

La delusione è rimasta impressa nella mente dell’ex commissario tecnico che dovrà presto provare ad immaginare nuovi scenari per la sua carriera mentre la Nazionale proverà a qualificarsi ai Mondiali con Gattuso: “Sicuramente Gattuso riuscirà a centrare la qualificazione. Ci conosciamo bene da tempo, ci stimiamo”.

Calciomercato, addio a Mourinho: scelto Spalletti per la panchina

Spazio quindi a nuove possibili ipotesi per Spalletti che tra i tecnici senza panchina è certamente uno dei più appetibili. Ad approfittarne potrebbe essere il Fenerbahce che ha esonerato Josè Mourinho proprio in questi giorni.

L’avventura dello Special One in Turchia si è così esaurita: “Ci siamo separati da José Mourinho, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della nostra squadra di calcio nella serie A professionale dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per il suo impegno per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera”.

Così ha comunicato il Fenerbahce che dovrà trovare una soluzione di livello per rimettere subito la barca sulla rotta giusta. A tal proposito i colleghi di ‘Calciomercato.it’ hanno chiesto ai propri followers su Telegram quale allenatore italiano farebbe al caso del club turco.

Col 35% delle preferenze il prescelto è proprio Spalletti che è ancora senza squadra dopo la debacle Nazionale. A seguire col 31% Thiago Motta mentre chiudono il quadro i vari Mancini e Palladino.