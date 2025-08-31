No al Milan, salta l’affare sul più bello: Allegri è una furia

La vittoria sul Lecce rasserena l’ambiente Milan in attesa però di chiudere una sessione estiva di calciomercato che ha ancora qualcosa da dire anche in entrata.

Il club meneghino lavora su più fronti con particolare riferimento al centrocampo, dove il grande obiettivo è Rabiot, e in difesa dove invece era finito nel mirino anche Manuel Akanji in merito al quale è però subentrato qualche problema.

I rossoneri hanno forte necessità di andare a rimpolpare i ranghi della retroguardia, al netto dell’arrivo di De Winter, e a proposito dello svizzero del City lo stesso Tare a margine della gara di Lecce aveva ammesso: “Non abbiamo ancora ricevuto una risposta, non l’abbiamo ancora convinto, questo cambio di modulo negli ultimi giorni ci ha messo un po’ in difficoltà: dobbiamo essere bravi nelle ultime ore a portare un giocatore di esperienza, Akanji ce l’ha e ha anche la qualità per giocare nel Milan”.

Il profilo dell’ex difensore del Borussia Dortmund poteva essere quello giusto per caratteristiche ma non sono arrivate buone notizie in giornata per il ‘Diavolo’ che potrebbe dover dirottare altrove le proprie attenzioni.

Calciomercato Milan, è saltato Akanji: no ai rossoneri

Inizialmente filtrava ottimismo per il buon esito dell’affare Akanji ma alla fine le cose sembrano andare diversamente con il calciatore che avrebbe deciso di cambiare le carte in tavola e far saltare tutto.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Repubblica’ “Akanji dice no ai rossoneri” alla proposta che gli era stata presentata nella mattinata di ieri.

Sarebbero due i motivi principali del rifiuto del difensore centrale svizzero. Il primo riguarderebbe l’aspetto economico che non rispecchierebbe le richieste del calciatore, mentre il secondo è relativo alla mancanza della Champions League.

Il Milan infatti non parteciperò alla massima competizione europea dopo la pessima annata scorsa che ha portato i rossoneri fuori dalle coppe. Il calciatore andrà quindi a caccia di una nuova soluzione che possa soddisfarlo mentre il Milan è nuovamente a caccia di un difensore centrale che sia in linea dal punto di vista delle caratteristiche, dei costi e delle aspettative. In questo senso ci sarebbero anche dialoghi in corso con il Liverpool per Joe Gomez.

Siamo arrivati al rush finale di questa sessione estiva di calciomercato che il Diavolo spera di chiudere nel migliore dei modi.